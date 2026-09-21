¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

¿Por qué se regalan Flores Amarillas? Foto: Pexels

El regalar flores amarillas durante el 21 de septiembre se ha convertido en algo muy popular, sobre todo gracias a las redes sociales.

Esto tiene su origen en las estaciones del año y en la cultura pop, por eso aquí en Unotv.com te hablaremos más sobre lo que significa y el origen de esto.

¿Por qué se dan flores amarillas el 21 de septiembre?

Esta tradición, que cobró fuerza gracias a las redes sociales, está celebrando el comienzo de una temporada. En el hemisferio sur, la primavera llega el 21 de septiembre, mientras que en el norte es el 21 de marzo.

También la cultura pop tiene una influencia en esto, pues es gracias a la canción “Flores amarillas”, de la serie argentina Floricienta, que este gesto de amor se ha vuelto tan popular.

¿Qué significan las flores amarillas?

Según el blog de Soriana, las flores amarillas tienen un significado positivo y éste se asocia a:

Amistad y felicidad: Las flores amarillas representan la amistad y los momentos felices. Su tonalidad brillante transmite sensaciones de alegría, optimismo y entusiasmo

Las flores amarillas representan la amistad y los momentos felices. Su tonalidad brillante transmite sensaciones de alegría, optimismo y entusiasmo Energía y creatividad : El amarillo se relaciona con el sol y la vitalidad, por lo que estas flores también representan creatividad, inspiración y el surgimiento de nuevas ideas

: El amarillo se relaciona con el sol y la vitalidad, por lo que estas flores también representan creatividad, inspiración y el surgimiento de nuevas ideas Prosperidad y buena suerte: En distintas culturas, las flores amarillas se asocian con la prosperidad y la buena fortuna, por lo que pueden regalarse para desear éxito y un futuro prometedor

Por su parte, según la florería Flores Navarro, cada tipo de flor tiene un significado especial y éste es:

Rosas amarillas : Representan amistad duradera y alegría, por lo que pueden utilizarse como un detalle romántico o platónico.

: Representan amistad duradera y alegría, por lo que pueden utilizarse como un detalle romántico o platónico. Girasoles : Brillantes y llenos de vitalidad, recuerdan a un pequeño sol y transmiten energía positiva.

: Brillantes y llenos de vitalidad, recuerdan a un pequeño sol y transmiten energía positiva. Tulipanes amarillos : Elegantes y delicados, son ideales para aportar un toque de sofisticación durante la renovación de la primavera.

: Elegantes y delicados, son ideales para aportar un toque de sofisticación durante la renovación de la primavera. Margaritas amarillas: Sencillas y frescas, representan inocencia y calidez, además de ser una opción ideal para arreglos casuales.

Según diversos blogs, este gesto representa calidez y buenas intenciones, así como optimismo y esperanza, por lo que son especialmente buenas para animar a alguien o celebrar una relación amistosa, a diferencia de otros colores de flores que pueden tener una connotación romántica.

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