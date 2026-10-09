El Día de Muertos 2026 se acerca y Barbie lanza su edición especial de catrina para celebrar la tradición mexicana

Barbie Catrina es una edición de Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro | ilustrativa

Barbie lanzó la muñeca Signature Día de Muertos 2026 Calavera Catrina, una figura de colección de Mattel inspirada en la cultura mexicana y en una de las tradiciones más representativas del país, que la marca conmemora cada año con diseños especiales.

La muñeca, considerada una edición premium, tiene un precio de 2 mil 999 pesos y llegó de manera exclusiva a El Palacio de Hierro este 8 de octubre en México, aunque se espera que posteriormente esté disponible en otros puntos de venta en México.

First look at the Barbie Dia de Muertos Calavera Catrina doll via alerixdolls



Do you like her more than the other Barbie celebrating Día de Muertos this year? https://t.co/CjYsntjRpi pic.twitter.com/FlILkNm8dG — Sad Patron (@SeeingMount) September 3, 2026

¿Cómo es el diseño de la Barbie Catrina 2026?

El diseño de la muñeca retoma elementos de la imagen popular de La Calavera Catrina, asociada con el grabador mexicano José Guadalupe Posada, mediante un maquillaje blanco con detalles negros y acentos de distintos colores que contrastan con los ojos azules de Barbie.

Su vestimenta de la muñeca consiste en un vestido negro con un corpiño bordado con motivos de esqueletos y una falda de doble capa decorada con calaveras, además de flores rojas, naranjas y amarillas que aportan color al conjunto.

La muñeca también lleva un sombrero de ala ancha con bordados alrededor de la circunferencia y flores de tela, mientras que entre sus accesorios destaca un abanico lenticular con una calavera, flores y diseños que hacen juego con los detalles de la falda.

A estos elementos se suman unos aretes plateados de gran tamaño que llegan hasta la parte media del cuello, anillos del mismo tono y botines negros que complementan el atuendo.

La presentación también forma parte de la propuesta de colección, pues la caja incorpora un marco negro con flores y calaveras que evoca el papel picado, acompañado de la leyenda “Día de Muertos. Calavera Catrina”.

En la parte posterior del empaque se incluye un texto sobre la muñeca y la tradición mexicana, mientras que Angel Kent estuvo a cargo del diseño de la figura y Charis Ceniseroz del empaque.

La muñeca ya aparece agotada en Estados Unidos a través de Mattel Creations, la plataforma de venta de productos especiales de la marca.

¿Otras figuras de Barbie por el Día de Muertos?

La colección Barbie Signature Día de Muertos 2026 también incluye una figura de Ken y otra de Barbie con vestimenta roja y máscaras, con lo que Mattel amplía su propuesta de muñecos de edición especial inspirados en esta tradición mexicana.

Aunque del diseño de estas piezas se supó el 1 de septiembre, antes a la versión de la Catrina, también presentan diseños exclusivos relacionados con los elementos visuales de la celebración y están dirigidas al público coleccionista.

Cada muñeco cuenta con un certificado de autenticidad y tiene un precio de 2 mil 199 pesos mexicanos, de acuerdo con la información de la colección.

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