Infonavit ofrece hasta 90 mil pesos de descuento para comprar casa: ¿quiénes aplican?

El Infonavit apoya a los trabajadores con menos ingreso. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contempla descuentos de hasta 90 mil pesos para derechohabientes que busquen adquirir una casa del programa Vivienda para el Bienestar.

En este caso, el monto del beneficio dependerá del salario del trabajador, por lo que quienes perciban menores ingresos podrán acceder a una reducción mayor.

De acuerdo con las disposiciones publicadas el 28 de septiembre de 2026, los descuentos máximos van de 10 mil a 90 mil pesos para trabajadores con ingresos de entre uno y 2.89 salarios mínimos.

La medida forma parte de una actualización que también elevó el precio máximo de estas viviendas de 630 mil a 862 mil pesos.

¿Quiénes pueden obtener el descuento de 90 mil pesos del Infonavit?

El beneficio se determina conforme al nivel de ingresos del derechohabiente.

Los trabajadores que ganen entre uno y 2.09 salarios mínimos podrán acceder al descuento máximo de 90 mil pesos.

La reducción disminuye conforme aumenta el salario:

De 1 a 2.09 salarios mínimos: hasta 90 mil pesos

hasta 90 mil pesos De 2.10 a 2.39 salarios mínimos: entre 60 mil y 80 mil pesos

entre 60 mil y 80 mil pesos De 2.40 a 2.69 salarios mínimos: entre 30 mil y 50 mil pesos

entre 30 mil y 50 mil pesos De 2.70 a 2.89 salarios mínimos: entre 10 mil y 20 mil pesos

Los trabajadores con ingresos equivalentes a 2.90 salarios mínimos no tienen contemplado un descuento en la tabla.

El salario mínimo vigente, a partir del 1 de enero de 2026, es de 315.04 pesos, mientras que en la zona libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos.

¿Cómo solicitar una Vivienda para el Bienestar?

Los derechohabientes interesados pueden consultar su elegibilidad mediante el portal Mi Cuenta Infonavit y los canales oficiales del Instituto.

Entre las condiciones para acceder al programa se encuentran tener al menos seis meses de antigüedad laboral, contar con ingresos dentro del rango establecido y no tener un crédito hipotecario vigente.

Los descuentos se aplican a la primera venta de viviendas construidas por el Infonavit dentro del programa Vivienda para el Bienestar, por lo que no corresponden a cualquier inmueble adquirido mediante un crédito del Instituto.

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