Huracán Simon provoca cancelaciones de vuelos y activa políticas en aerolíneas

Simon provoca cancelaciones de vuelos en varios destinos. Foto: Getty Images

El huracán Simon genera posibles afectaciones en las operaciones aéreas de distintos destinos del Pacífico mexicano.

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 9 de octubre de 2026 y los próximos días, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus emitieron avisos para pasajeros y activaron medidas para quienes tienen vuelos programados hacia las zonas afectadas.

Mientras el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta mantiene sus operaciones con normalidad, algunas aerolíneas anunciaron cancelaciones para los días 10 y 11 de octubre, además de opciones para cambiar fechas o rutas y solicitar reembolsos bajo determinadas condiciones.

GAP sugiere a los pasajeros consultar con su aerolínea en caso de vuelos en Manzanillo

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitió una alerta para los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima, ante los pronósticos meteorológicos relacionados con el huracán Simon.

🚨Atención pasajeros del #AeropuertoDeManzanillo:



Ante los pronósticos meteorológicos relacionados con el huracán Simón, algunos vuelos podrían presentar afectaciones.



Por ello, recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para consultar el estatus… pic.twitter.com/OGXCPq0F4M — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 9, 2026

En su comunicado, el grupo aeroportuario advirtió que algunos vuelos podrían presentar afectaciones e invitó a los usuarios a mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus actualizado de sus itinerarios.

“Ante los pronósticos meteorológicos relacionados con el huracán Simon, algunos vuelos podrían presentar afectaciones”, señaló GAP.

La recomendación es consultar directamente con la compañía aérea para verificar posibles modificaciones, cancelaciones o cambios en los horarios de salida y llegada.

GAP emite la misma recomendación para vuelos en Puerto Vallarta

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta mantiene sus operaciones con normalidad este viernes 9 de octubre. Sin embargo, GAP advirtió que las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana podrían generar ajustes en las actividades aeroportuarias.

🚨 Atención, pasajeros del #AeropuertoDePuertoVallarta:



Derivado de las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana, les recomendamos mantenerse en contacto con su aerolínea para consultar el estatus de su vuelo y conocer cualquier posible actualización en sus… pic.twitter.com/9ACIdvIxU7 — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) October 9, 2026

Por ello, recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea y consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con sus vuelos.

Aunque hasta el momento el aeropuerto opera con normalidad, la evolución del fenómeno meteorológico podría modificar las condiciones de operación.

Huracán Simón provoca cancelaciones de vuelos de Volaris en Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó la cancelación de dos vuelos redondos de Volaris para este sábado 10 de octubre de 2026:

VOI7506 / VOI7507: Querétaro–Puerto Vallarta–Querétaro.

Querétaro–Puerto Vallarta–Querétaro. VOI282 / VOI283: Ciudad de México–Puerto Vallarta–Ciudad de México.

Para el domingo 11 de octubre, se cancelarán todos los vuelos de Volaris programados en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón. El aeropuerto permanece abierto y en operación. GAP recomienda consultar directamente con la aerolínea el estatus de cada vuelo.

Aeroméxico prevé afectaciones en vuelos hacia 7 destinos

Aeroméxico emitió una política de protección para los pasajeros con itinerarios desde, hacia o a través de destinos que podrían verse afectados por el huracán Simon.

La compañía dividió las medidas de acuerdo con las fechas de viaje y los aeropuertos involucrados.

#AeroméxicoInforma Debido a los efectos de la tormenta tropical Simón, se prevén impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.



Hemos liberado una política de protección para clientes afectados, la… — Aeroméxico (@Aeromexico) October 9, 2026

Para vuelos hacia Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Mazatlán y Tepic:

Fechas de viaje afectadas: 9 y 10 de octubre de 2026

Fecha límite para reexpedir el boleto: 13 de octubre de 2026

Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 13 de octubre de 2026

Para vuelos hacia Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta:

Fechas de viaje afectadas: 9 y 11 de octubre de 2026

Fecha límite para reexpedir el boleto: 14 de octubre de 2026

Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 14 de octubre de 2026

¿Qué opciones ofrece Aeroméxico a los pasajeros afectados?

La política de protección contempla las siguientes alternativas, sujetas a las condiciones establecidas por la aerolínea:

Cambio de fecha sin cargo: no se cobra penalización ni diferencia tarifaria, siempre que se mantengan la misma ruta y cabina pagadas.

no se cobra penalización ni diferencia tarifaria, siempre que se mantengan la misma ruta y cabina pagadas. Reexpedición del boleto: se condona el cargo correspondiente.

se condona el cargo correspondiente. Cambio de ruta: no se cobra el cargo por modificación, pero el pasajero deberá pagar cualquier diferencia tarifaria que exista entre el boleto original y el nuevo.

no se cobra el cargo por modificación, pero el pasajero deberá pagar cualquier diferencia tarifaria que exista entre el boleto original y el nuevo. Viajes fuera del periodo permitido: si el cambio se solicita dentro de la vigencia de la política, se elimina el cargo por cambio, aunque puede aplicarse una diferencia de tarifa.

La compañía precisó que estas medidas se limitan a una ocasión por cliente y deben solicitarse dentro de las fechas establecidas.

Además, indicó que no cubrirá gastos adicionales de transporte terrestre, hospedaje o alimentación que puedan generarse por las afectaciones.

AICM advierte posibles afectaciones en vuelos hacia el Pacífico mexicano

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las condiciones meteorológicas previstas para este viernes podrían ocasionar afectaciones en algunos vuelos, particularmente aquellos con destino o procedencia del Pacífico mexicano.

#AICMinforma:

Las condiciones meteorológicas para este viernes podrán ocasionar afectaciones en algunos vuelos, de manera particular aquellos con destino o procedencia del pacífico mexicano.



Te sugerimos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 9, 2026

Ante este escenario, recomendó a los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus itinerarios, consultar información meteorológica por medios oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

El aviso busca que los viajeros anticipen posibles cambios en sus vuelos ante la evolución del huracán Simon.

Volaris cancela vuelos hacia cuatro estados el 10 y 11 de octubre

Volaris anunció la cancelación de operaciones programadas para los días 10 y 11 de octubre desde y hacia los aeropuertos de Puerto Vallarta, Jalisco; Tepic, Nayarit; Uruapan, Michoacán, y Colima, Colima.

#VolarisInforma ⚠️ Debido al paso del #HuracanSimón, nuestras operaciones de los días 10 y 11 de octubre desde y hacia los Aeropuertos de #PuertoVallarta, #Tepic, #Uruapan y #Colima, están cancelados. 🌧️🌀



Si tu vuelo se encuentra entre los destinos mencionados, mantente al… https://t.co/KsKQ9ZuInQ — Volaris (@viajaVolaris) October 9, 2026

La aerolínea explicó que la decisión responde al paso del huracán Simon y pidió a los pasajeros con vuelos afectados mantenerse atentos a sus correos electrónicos para conocer las opciones disponibles.

Volaris señaló que la seguridad de sus clientes es prioritaria y recomendó revisar las notificaciones de la compañía antes de trasladarse al aeropuerto.

Viva Aerobus activa política de protección para vuelos a Acapulco y Puerto Vallarta

Viva Aerobus anunció una política de flexibilidad para los pasajeros con vuelos operados del 9 al 12 de octubre de 2026 con origen o destino en Acapulco, Guerrero, y Puerto Vallarta, Jalisco.

La compañía permite elegir una de las siguientes tres opciones, de acuerdo con las condiciones de su política:

Cambio de fecha sin costo: permite reprogramar el vuelo para una nueva fecha dentro de los siete días naturales posteriores a la fecha original.

permite reprogramar el vuelo para una nueva fecha dentro de los siete días naturales posteriores a la fecha original. Cambio de ruta sin cargo administrativo: se puede modificar el destino para viajar dentro de los siete días posteriores a la fecha original. Si existe una diferencia tarifaria, deberá cubrirla el pasajero.

se puede modificar el destino para viajar dentro de los siete días posteriores a la fecha original. Si existe una diferencia tarifaria, deberá cubrirla el pasajero. Reembolso en certificado electrónico: quienes decidan no viajar pueden solicitar un certificado por el 100% del importe correspondiente.

La aerolínea indicó que estas alternativas están sujetas a las fechas y condiciones de la política de flexibilidad.

Por ello, los pasajeros deben revisar su reservación y comunicarse con Viva Aerobus para gestionar la opción que corresponda.

¿Qué otros huracanes podrían afectar?

El huracán Isaias alcanzó la categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 120 millas por hora, mientras avanzaba por el golfo de México hacia el noreste.

Ante el riesgo de vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones, Florida declaró el estado de emergencia en 25 condados y Alabama extendió medidas similares a 40 de sus 67 condados.

Además, algunas comunidades costeras ordenaron evacuaciones. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Isaias se encontraba a unos 310 kilómetros al sur de Pensacola, Florida.

#Isaias, #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson, se ubica a 845 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Debido a su distancia y trayectoria no genera efectos en #México ⬇️ pic.twitter.com/yPTpmixG6f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Rachel podría afectar el norte de Baja California y avanzar hacia Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la tormenta tropical Rachel se acerque a la costa norte de la península de Baja California y al extremo sur de California durante la noche del sábado. En partes del oeste de Baja California se mantienen avisos por condiciones de tormenta tropical.

#Rachel is expected to approach the coast of the northern Baja California Peninsula and extreme Southern California at tropical storm strength Saturday night. Tropical storm conditions are expected over portions of western Baja California, Mexico where Tropical Storm Warnings… pic.twitter.com/zHMRWY06PO — National Weather Service (@NWS) October 9, 2026

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados?

Ante las posibles afectaciones del huracán Simon, las aerolíneas y los grupos aeroportuarios recomiendan verificar el estatus del vuelo antes de salir de casa y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Las condiciones pueden cambiar conforme evolucione el fenómeno meteorológico, por lo que es importante confirmar directamente con cada compañía si el itinerario está vigente, fue modificado o quedó cancelado.

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