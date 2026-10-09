Harfuch comparece en San Lázaro: habla del blindaje electoral, el “Tanque” y academia en Querétaro

El titular de la SSPC compareció ante la Jucopo. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal ya trabaja en una estrategia para evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027.

El objetivo es identificar zonas de riesgo y prevenir situaciones registradas en procesos anteriores.

Tras una reunión privada con legisladores de todos los partidos políticos en San Lázaro, este 8 de octubre, el funcionario explicó que las acciones se preparan en coordinación con autoridades electorales, de inteligencia y procuración de justicia.

Harfuch e INE analizan focos rojos para las elecciones de 2027

García Harfuch detalló que sostuvo una reunión con la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera jurídica, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y el responsable del Centro Nacional de Inteligencia.

El encuentro permitió revisar los focos rojos de procesos electorales anteriores para establecer medidas de prevención rumbo a 2027.

El secretario aclaró que la seguridad electoral no dependerá únicamente de la Federación, pues también participarán las policías y fiscalías estatales.

“Estamos trabajando para determinar los focos rojos, vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”.

FGR determinará investigaciones por caso del “Tanque”

Sobre la posible relación de Iván “N”, alias el “Tanque”, con Alberto Olán, hermano de Amílcar Olán, García Harfuch indicó que hasta el momento cuentan con una grabación difundida en una nota periodística.

Precisó que ese material forma parte de las investigaciones y que corresponderá a la FGR determinar si otras personas serán investigadas.

Hoy presentamos ante la Junta de Coordinación Política de la @Mx_Diputados los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein.

Con inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación con las entidades federativas, del 1 de… pic.twitter.com/9OsF4s2AjS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2026

Harfuch habla sobre extranjeros con antecedentes en Ucrania

El secretario también descartó tener identificados a exmilitares mexicanos relacionados con entrenamiento en drones o armamento, como se mencionó en una publicación periodística.

Sin embargo, confirmó que las autoridades mexicanas detectaron a personas procedentes de Colombia con antecedentes en Ucrania.

Agregó que existe colaboración con las autoridades colombianas para atender estos casos.

En otro tema, descartó riesgos para la seguridad ante una pregunta relacionada con la instalación de una academia de policía en Querétaro.

Aseguró que las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad nacional.

Harfuch responde sobre posible candidatura presidencial

Finalmente, García Harfuch respondió a los comentarios del senador del Partido Verde, Manuel Velasco, quien comparó su popularidad con la de Pedro Infante y mencionó una posible candidatura presidencial.

El secretario agradeció el comentario, pero afirmó que su responsabilidad al frente de Seguridad no permite mantener una agenda paralela.

Explicó que debe concentrarse en delitos como las desapariciones y la extorsión, por respeto a las víctimas y al personal que trabaja en seguridad en todo el país.

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