VIDEOS: aluvión deja fuertes afectaciones en las calles de Chile

Aluvión deja caos en las calles de Las Condes, Chile. Foto: AFP

Un aluvión provocado por las intensas lluvias causó severas afectaciones en las calles de la comuna de Las Condes, en Chile.

El desbordamiento de un canal generó corrientes de agua y lodo que arrastraron vehículos, dañaron vialidades e ingresaron a establecimientos comerciales y centros educativos.

🔴 Aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes. pic.twitter.com/3BMlGcNvlB — D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) October 8, 2026

Vialidades llenas de lodo y autos por todas partes

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza de la corriente y las dificultades que enfrentaron conductores, peatones y personas que se encontraban en las zonas afectadas.

De acuerdo con reportes de CNN Chile, varios vehículos quedaron atrapados, resultaron dañados o fueron arrastrados por el agua.

Ante la emergencia, las autoridades llamaron a la población a mantenerse alejada de los sectores afectados y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Carabineros de Chile también realizaron sobrevuelos para evaluar la magnitud de los daños y las zonas impactadas por el aluvión.

Las imágenes difundidas tras la emergencia muestran calles cubiertas de lodo, vehículos afectados y personas con el cuerpo lleno de sedimentos, aparentemente después de entrar en contacto con la corriente.

🔴#AHORA| El devastador paso del #aluvión por el sector de San Carlos de Apoquindo, comuna de #LasCondes. pic.twitter.com/6LXNQ71I2V — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) October 8, 2026

En distintas grabaciones también se observan automóviles atrapados entre el agua y el lodo, así como vialidades con acumulaciones que dificultaron el tránsito.

Ante el riesgo de nuevas afectaciones, Carabineros de Chile pidió a la ciudadanía no acercarse a los sectores donde ocurrió el aluvión.

🚨 #Urgente | #LasCondes: Carabineros hace un llamado urgente a la ciudadanía a no acercarse ni ingresar a las zonas afectadas por el aluvión, debido al riesgo de que se produzca una nueva emergencia.



⚠️ Manténgase alejado del sector, respete las indicaciones de los equipos de… pic.twitter.com/KdSbrtb0v2 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 8, 2026

“Carabineros hace un llamado urgente a la ciudadanía a no acercarse ni ingresar a las zonas afectadas por el aluvión, debido al riesgo de que se produzca una nueva emergencia.”

La institución también pidió respetar las instrucciones de los equipos de emergencia y priorizar la seguridad personal y familiar.

“Manténgase alejado del sector, respete las indicaciones de los equipos de emergencia y priorice su seguridad y la de su familia.”

Hasta el momento, la información proporcionada no confirma víctimas mortales relacionadas con el incidente.

URGENTE – RM ⚠️ Otro registro del aluvión en el sector San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.



© Créditos correspondientes. pic.twitter.com/CtslbsP2Ok — TOP ALERTA EMERGENCIAS (@topinforma7) October 8, 2026

Conductor captó desde el interior de su auto cómo ingresaba a las calles el aluvión

Uno de los videos muestra el momento en que un conductor registra desde el interior de su vehículo cómo una fuerte corriente de agua se aproxima rápidamente.

En las imágenes se observa el avance del agua sobre la vialidad y la fuerza con la que se desplaza, mientras el conductor documenta la situación desde el automóvil.

🔴#AHORA| El momento en que el #aluvión ingresa a las calles de #LasCondes. La emergencia ocurrió la tarde del jueves 8 de octubre. pic.twitter.com/EKutxlLcAH — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) October 8, 2026

La grabación permite apreciar la rapidez con la que el flujo de agua invade las calles, en medio de las intensas lluvias que afectaron a Las Condes.

Este tipo de corrientes puede representar un riesgo para quienes permanecen dentro de vehículos o intentan atravesar zonas inundadas.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a no ingresar en los sectores afectados.

Escuelas, negocios y múltiples afectaciones por el aluvión en Chile

Las consecuencias del aluvión también alcanzaron establecimientos comerciales y centros educativos, donde el agua ingresó y provocó momentos de tensión.

En uno de los videos se observa cómo el agua entra a un negocio y avanza por el interior del establecimiento.

Ante la fuerza de la corriente, un trabajador se coloca encima de un mostrador para resguardarse.

🔴 Imágenes desde el interior del Bus de locomoción colectiva el cual fue arrastrado por el aluvión en la comuna de Las Condes esta tarde, posteriormente los pasajeros pudieron salir @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/mn7AMUdctT — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 8, 2026

Otra grabación, captada por estudiantes, muestra cómo el agua y el lodo ingresan progresivamente a las instalaciones de un centro educativo, lo que genera preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Las imágenes dan cuenta de la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento del canal, que no sólo impactó las vialidades, sino también espacios donde había personas realizando sus actividades cotidianas.

Autoridades sobrevuelan las zonas afectadas por el aluvión

Tras las inundaciones, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sobrevolaron los sectores donde se originó el aluvión en la comuna de Las Condes.

El objetivo fue evaluar la magnitud de la emergencia e identificar las zonas afectadas por el desplazamiento de agua y lodo.

🚨 #Urgente: El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sobrevuelan los sectores donde se originó el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, con el propósito de evaluar la magnitud de la emergencia y las zonas… pic.twitter.com/g8ZwzEwYn1 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 8, 2026

De acuerdo con el mensaje difundido por las autoridades:

“El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al Ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sobrevuelan los sectores donde se originó el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, con el propósito de evaluar la magnitud de la emergencia y las zonas impactadas.”

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen el llamado a evitar las zonas afectadas y atender las indicaciones de los equipos de emergencia para prevenir nuevos incidentes.

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