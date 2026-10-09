SAT recauda 34 mil mdp adicionales por IEPS y cancela facturación a 2 mil 205 empresas

SAT. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó una recaudación adicional de 34 mil millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la cancelación de la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas vinculadas con la comercialización ilegal de gasolinas y diésel, conocido como huachicol fiscal.

Los resultados fueron expuestos por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde respondieron cuestionamientos sobre el combate al huachicol fiscal, la deuda y las perspectivas económicas.

SAT reporta resultados contra el huachicol fiscal

Gari Gevijoar Flores Hernández González, administrador general de Recaudación del SAT, informó que, con corte a agosto de 2026, se habían recaudado 311 mil millones de pesos por IEPS, frente a los 277 mil millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

La diferencia representa 34 mil millones de pesos adicionales, un crecimiento real de 8.1%, según lo expuesto por el funcionario.

Por su parte, Ricardo Carrasco Varona, administrador general Jurídico del SAT, señaló que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas dedicadas a la comercialización ilegal de gasolinas y diésel, conocido como huachicol fiscal.

PAN acusa al Gobierno por huachicol fiscal

Durante la comparecencia, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó la ausencia de Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, y recordó que el año anterior se había hablado de un presunto boquete financiero de 600 mil millones de pesos por el contrabando de hidrocarburos. Hecho que calificó como“robo el robo del siglo de este país”.

El legislador acusó a funcionarios de Hacienda de formar parte de un “gobierno de contrabandistas de combustible”.

“Ustedes mismos, hace un año dijeron que estábamos hablando de un boquete financiero de 600 mil millones de pesos, es el robo del siglo de este país, no hay ninguna duda… Este es un gobierno huachicolero, el huachicol fiscal está operado desde las más altas esferas del poder de Morena y de este gobierno”. Homero Niño de Rivera, diputado del PAN

En respuesta, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, afirmó que combatir el huachicol fiscal es una prioridad para la dependencia.

“Para no ser reiterativo en el tema de huachicol, por supuesto, que es una prioridad para la hacienda pública, como lo es también el desarrollo económico, como lo es la deuda, como los es el generar ingresos de forma equitativa y proporcional para financiar el desarrollo nacional”, Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la SHCP.

Hacienda prevé crecimiento económico de hasta 2.5%

Los funcionarios también sostuvieron que la deuda pública se encuentra en rangos manejables. María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda, explicó que los límites aprobados por el Congreso restringen la posibilidad de adquirir más deuda.

“Esto techos que ustedes nos aprueban limitan la posibilidad que tiene el Gobierno federal para adquirir más deuda, y eso lo que permite que mientras nosotros tengamos la trayectoria de que esto no se incremente en el tiempo, se pueden anclar perfectamente las variables económicas y son consistentes”. María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

Además, reiteraron que la previsión de crecimiento económico para 2027 se ubica entre 1.5 y 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

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