Este error puede deformar el tanque de combustible de tu coche: Profeco lanza alerta por modelo de esta marca

Profeco lanza alerta por falla en autos foto: Pexels

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta debido a un desperfecto que podría provocar la deformación del tanque de combustible, identificado en 6 mil 39 vehículos del modelo Emgrand de Geely Auto México.

A través de un comunicado, se informó que este problema tiene relación con la ventilación insuficiente del tapón del depósito de combustible, generando una presión negativa, deformando el tanque y pudiendo provocar contacto con el émbolo de la bomba de combustible, lo que representa un riesgo potencial de fuga.

¿Qué vehículos están involucrados en la alerta?

En la información de Profeco que fue compartida, se involucra a 6 mil 39 unidades de la marca Geely:

Modelo: Emgrand SS11-A1.

Años: 2024, 2025 y 2026.

Unidades involucradas: 6 mil 39.

Ante esto, se dio a conocer que los distribuidores autorizados realizarán el reemplazo del tapón de llenado de combustible, el tubo de ventilación y el canister, sin costo para las personas consumidoras, en caso de que algún usuario reporte estos problemas con su vehículo.

En caso de que se detecte una deformación o fuga, también se reemplazarán el depósito de combustible, la bomba con sensor, el sello y el clip. Para esto, será la propia empresa quien contacte a los usuarios para el llamado a revisión.

Profeco también alerta por vehículos Honda y Ford

En el mismo reporte, se dieron a conocer algunas alertas en los vehículos Honda y Ford, pues en el caso de los autos Honda Accord Hybrid fueron mil 954 vehículos, modelos 2023 a 2025, los que presentaron un desperfecto en el sistema interno de la computadora del vehículo (CPU).

Por su parte, en el Ford Bronco se encontraron 3 mil 989 vehículos, modelos 2021 a 2024, con posibles rebotes, ruidos o fugas de líquido cerca de las ruedas traseras, relacionados con la corrosión del cuerpo del amortiguador.

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