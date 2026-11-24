VIDEOS: Camión cisterna vuelca y explota en Houston; reportan al menos un muerto
La volcadura e incendio de un camión cisterna en una autopista de Texas, dejó un saldo de una persona muerta.
Un camión cisterna volcó y se incendió en una autopista de Houston, Texas, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y el cierre de la vialidad. Las autoridades confirmaron la muerte de una persona.
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Houston, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en la carretera US 59, conocida como Eastex Freeway, en dirección norte, cerca de la Interestatal 610 (North Loop).
La unidad, un camión de 18 ruedas que transportaba combustible, volcó y comenzó a incendiarse. El combustible se derramó en el lugar del accidente. Las autoridades señalaron que no hubo otros vehículos involucrados.
Cierran autopista US 59 tras accidente de camión cisterna
El Equipo de Respuesta a Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos de Houston acudió al sitio para atender la emergencia y controlar los riesgos relacionados con el derrame de combustible.
La US 59 en dirección norte, cerca de North Loop, permanece cerrada mientras continúan las labores de atención.
Además, las autoridades reportaron tráfico denso en North Loop en dirección oeste, cerca de la US 59, por lo que recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas.
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