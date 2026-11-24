Camión de combustible vuelca y explota en Houston. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un camión cisterna volcó y se incendió en una autopista de Houston, Texas, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y el cierre de la vialidad. Las autoridades confirmaron la muerte de una persona.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Houston, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en la carretera US 59, conocida como Eastex Freeway, en dirección norte, cerca de la Interestatal 610 (North Loop).

La unidad, un camión de 18 ruedas que transportaba combustible, volcó y comenzó a incendiarse. El combustible se derramó en el lugar del accidente. Las autoridades señalaron que no hubo otros vehículos involucrados.

ÚLTIMA HORA: Un camión cisterna chocó y explotó en Houston, Texas pic.twitter.com/hf8tVsOC1m — Tony Venet (@TonyVenet274186) November 24, 2026

Cierran autopista US 59 tras accidente de camión cisterna

El Equipo de Respuesta a Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos de Houston acudió al sitio para atender la emergencia y controlar los riesgos relacionados con el derrame de combustible.

BREAKING: UNCONTROLLABLE TANKER FIRE shuts down the Eastex Freeway in north Houston. Overturned 18-wheeler fully engulfed in flames near the 610 North Loop. Thick black smoke pouring into the sky, fuel leaking, hazmat on scene. All northbound lanes closed. This is still burning… — My moms caregiver ™ (@mymomcare) November 24, 2026

¡ÚLTIMA HORA! Un camión cisterna de combustible en llamas en Houston, Texas 🇺🇸



Un camión cisterna de 18 ruedas se volcó y se incendió alrededor de las 2:00 p. m. este martes 25 de noviembre.



Transportaba combustible y se reportó una fuga. El incendio ocurrió en Eastex Freeway,… — Audi Rodriguez (@Audi_Rodriguez) November 24, 2026

La US 59 en dirección norte, cerca de North Loop, permanece cerrada mientras continúan las labores de atención.

Regarding overturned 18-wheeler that caught fire on northbound U.S. 59 (Eastex Freeway) near Interstate 610 (North Loop) at approximately 2 pm, today. pic.twitter.com/1eRcFDoOeo — Houston Fire Dept (@HoustonFire) November 24, 2026

Además, las autoridades reportaron tráfico denso en North Loop en dirección oeste, cerca de la US 59, por lo que recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas.

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