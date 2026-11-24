Gemini colaborará con General Motors. Foto: Shutterstock

General Motors (GM) anunció la integración de Google Gemini en sus vehículos en México, la actualización llegará a modelos de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, año modelo 2023 en adelante, que cuenten con el sistema Google Integrado.

Con esta incorporación, los conductores podrán interactuar con el automóvil mediante conversaciones naturales, sin necesidad de memorizar comandos específicos.

El asistente de inteligencia artificial permitirá realizar distintas tareas durante los trayectos, desde gestionar mensajes hasta buscar lugares y organizar actividades.

De acuerdo con GM, Gemini representa una evolución del actual Asistente de Google en el sistema de infoentretenimiento de sus vehículos.

¿Qué podrán hacer los conductores con Google Gemini?

La integración de Gemini permitirá mantener conversaciones de ida y vuelta con el asistente, que podrá entender el contexto y responder preguntas de seguimiento sin que el usuario tenga que repetir toda la información.

Entre las funciones que General Motors destacó se encuentran:

Enviar y traducir mensajes: Gemini podrá resumir y leer mensajes entrantes, además de ayudar a redactar, editar y traducir respuestas sin tocar el teléfono. También permitirá agregar emojis a los textos.

Gemini podrá resumir y leer mensajes entrantes, además de ayudar a redactar, editar y traducir respuestas sin tocar el teléfono. También permitirá agregar emojis a los textos. Elegir entretenimiento: los conductores podrán solicitar listas de reproducción de acuerdo con su estado de ánimo, buscar podcasts o pedir contenido para escuchar durante un viaje.

los conductores podrán solicitar listas de reproducción de acuerdo con su estado de ánimo, buscar podcasts o pedir contenido para escuchar durante un viaje. Conectarse con aplicaciones: el asistente podrá interactuar con servicios como Amazon Music, HBO Max, Hulu, Prime Video, Spotify, TuneIn y YouTube, entre otros, de acuerdo con la compatibilidad del vehículo y las aplicaciones.

el asistente podrá interactuar con servicios como Amazon Music, HBO Max, Hulu, Prime Video, Spotify, TuneIn y YouTube, entre otros, de acuerdo con la compatibilidad del vehículo y las aplicaciones. Planear rutas: será posible pedir indicaciones hacia una gasolinera y agregar paradas para tomar café o buscar restaurantes cercanos a la ruta.

será posible pedir indicaciones hacia una gasolinera y agregar paradas para tomar café o buscar restaurantes cercanos a la ruta. Aprender durante el trayecto: los usuarios podrán conversar con Gemini para explorar temas, desarrollar ideas, planear vacaciones o prepararse para una reunión.

los usuarios podrán conversar con Gemini para explorar temas, desarrollar ideas, planear vacaciones o prepararse para una reunión. Controlar funciones del vehículo: mediante la voz, podrán solicitar ajustes como subir la temperatura del aire acondicionado a 22 grados Celsius.

¿Qué vehículos de General Motors tendrán Gemini en México?

La actualización estará disponible para vehículos Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, año modelo 2023 en adelante, siempre que estén equipados con Google Integrado.

GM explicó que la actualización aparecerá en la pantalla del sistema de infoentretenimiento cuando esté lista para cada vehículo.

Para utilizar Gemini, los propietarios deberán cumplir con tres requisitos:

Tener una conexión activa a OnStar. Iniciar sesión en Google Play Store. Activar Gemini.

La disponibilidad de algunas funciones dependerá del vehículo, el sistema de infoentretenimiento, la ubicación y los servicios o suscripciones contratados.

Gemini también ayudará a conductores comerciales

La integración contempla herramientas para quienes utilizan vehículos comerciales de General Motors, como jardineros, técnicos de servicio y operadores que realizan varias paradas durante su jornada.

Entre las posibilidades está solicitar ayuda para encontrar gasolineras con mejores precios durante una ruta, ubicar estacionamientos para remolques y ajustar funciones del vehículo mediante comandos de voz.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.