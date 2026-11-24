Edmundo Jacobo y Roberto Heycherpor de Somos. Foto: Cuartoscuro

El partido Somos denunció que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa abrió un procedimiento exprés en contra de dos de sus militantes y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo y Roberto Heycher.

Durante una conferencia de prensa, ambos dirigentes señalaron que la investigación se relaciona con un pago anticipado acordado en 2017 con Talleres Gráficos de México (TGM) para producir millones de boletas electorales.

“¿De qué se nos acusa? De haber convenido y dar un pago anticipado en 2017, estamos hablando de hechos de hace nueve años”, Edmundo Jacobo, Centro de Formación Política Somos

¿Por qué investigan a los exfuncionarios del INE?

De acuerdo con lo expuesto por los integrantes de Somos, Jacobo, entonces secretario ejecutivo del INE, y Heycher, quien encabezaba la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, habrían incurrido en abuso de funciones al anticipar recursos para la producción de material electoral de 2018.

Heycher rechazó que las acusaciones estén relacionadas con corrupción, sobornos o sobreprecios y defendió que se trató de previsiones para garantizar la producción de las boletas por parte de una entidad del Estado.

“No se nos acusa de corrupción, ni de Moches, ni de sobreprecios, nada de eso, se nos acusa de haber tomado las previsiones necesarias por una entidad del Estado que es Talleres Gráficos de México”, Roberto Heycher, Secretario de Operación Electoral de Somos

Por su parte, Jacobo indicó que el anticipo involucrado fue de alrededor de 413 millones de pesos.

Somos cuestiona rapidez del procedimiento

Señalaron que la investigación fue iniciada por titulares del Órgano Interno de Control del INE. Identificaron a Jesús George como el funcionario que comenzó el procedimiento en 2019 y a Luis Oswaldo Peralta Rivera como quien lo turnó recientemente al tribunal.

“El titular del órgano interno de control en el 2019, era el señor Jesús George, que fue el que inició el procedimiento y el que lo turnó recientemente al tribunal fiscal de justicia administrativa. Es el señor Luis Oswaldo Peralta Rivera”, Edmundo Jacobo, Centro de Formación Política Somos

Acusaron que el procedimiento se realizó de manera exprés en los últimos días.

“El 3 de noviembre, el tribunal de la presidencia de la República da por recibido los alegatos del órgano interno de control y el día 4 de noviembre dicta cierre de instrucción y cita para sentencia el 25 de noviembre”, Roberto Heycher, Secretario de Operación Electoral Somos

Exfuncionarios acusan persecución política

Jacobo y Heycher consideraron que el procedimiento forma parte de una persecución contra opositores. También cuestionaron que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pertenece al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial.

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