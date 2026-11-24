Uno de los obstáculos para la extradición es la pena de muerte. Foto: Cuartoscuro

La captura y el proceso contra Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, despertaron dudas en la opinión pública por la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de iniciar un proceso en México para el presunto narcotraficante y descartar una extradición inmediata a Estados Unidos, donde también enfrenta acusaciones formales.

Sin embargo, la decisión de las autoridades mexicanas no significa que el capo esté exento de ser entregado a ese país. Las leyes nacionales y el tratado bilateral establecen condiciones para una eventual extradición, entre ellas la posibilidad de aplazarla mientras enfrenta cargos en México y las garantías que debe ofrecer Washington ante el riesgo de una condena a muerte.

El “Chapo Isidro” enfrentará primero a la justicia mexicana pese a solicitud de EE. UU.

Tras su captura el 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que Fausto Isidro “N” será juzgado primero en México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Estados Unidos ya presentó una solicitud de extradición.

El Departamento de Justicia estadounidense señala que el “Chapo Isidro” enfrenta cargos en una Corte federal por narcotráfico, tráfico de fentanilo, narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. De ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.

Por ahora, el proceso penal en México tiene prioridad.

¿Qué dice la ley sobre juzgarlo primero en México?

El fundamento para aplazar una extradición se encuentra en la Ley de Extradición Internacional. En primera instancia, el Artículo 11 establece que cuando una persona reclamada por otro país tiene una causa penal pendiente en México o fue condenada aquí por un delito distinto al que motiva la solicitud, su entrega se diferirá hasta que obtenga su libertad mediante una resolución definitiva.

La misma posibilidad está contemplada en el artículo 15 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permite al país requerido aplazar la entrega cuando existen procedimientos penales en curso o la persona cumple una sentencia en territorio nacional.

En el caso del “Chapo Isidro”, esto significa que las autoridades mexicanas pueden continuar con el proceso por los delitos que se le imputan en el país antes de resolver su entrega a Estados Unidos.

El tratado también contempla una figura de entrega temporal. El protocolo modificatorio de 1997 permite que, una vez concedida la extradición, México entregue temporalmente a una persona que ya recibió una sentencia condenatoria en el país para que sea procesada en Estados Unidos. En ese supuesto, debe permanecer bajo custodia estadounidense y regresar a México al terminar el juicio, conforme a las condiciones acordadas entre ambos gobiernos.

La pena de muerte, otro obstáculo para la extradición del narcotraficante

Uno de los puntos que deberán considerarse en una eventual extradición es que Estados Unidos contempla la pena capital entre los castigos posibles para los delitos que le imputa al “Chapo Isidro”.

En México, el artículo 22 constitucional prohíbe la pena de muerte. Por su parte, el artículo 8 del tratado bilateral establece que, si el delito por el que se solicita la extradición puede castigarse con esa pena en el país solicitante, México puede rechazar la entrega, a menos que Estados Unidos otorgue garantías suficientes de que no se impondrá o, si se dicta, no será ejecutada.

La Ley de Extradición Internacional también aborda este requisito en su artículo 10, fracción V, que señala que, cuando el delito sea castigado con pena de muerte en el país solicitante, deberá existir el compromiso de que únicamente se impondrá una pena de prisión o una sanción menor.

Por ello, la posibilidad de una condena capital no significa que la extradición sea imposible, pero sí obliga a que Estados Unidos presente garantías formales para que el procedimiento pueda avanzar bajo las condiciones establecidas por la legislación mexicana y el tratado.

México ha seguido distintas vías para entregar a capos a EE. UU.

Los casos de Joaquín el “Chapo” Guzmán y Ovidio Guzmán muestran cómo se han concretado otras extradiciones bajo el tratado bilateral. En el caso de Joaquín Guzmán, México concedió la extradición en mayo de 2016 y lo entregó a Estados Unidos en enero de 2017, después de que un tribunal le negara el amparo. Washington otorgó garantías de que no se le impondría la pena de muerte o, en caso de dictarse, no sería ejecutada.

Con Ovidio Guzmán, detenido en enero de 2023, Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición en febrero de ese año y México lo entregó el 15 de septiembre, al no continuar con las causas penales en su contra. Su caso también siguió la vía formal de extradición, aunque su defensa cuestionó que no se le hubiera permitido agotar el plazo para impugnar la decisión.

Un antecedente distinto ocurrió en febrero de 2025, cuando el Gobierno de México trasladó a 29 operadores criminales a Estados Unidos sin recurrir al procedimiento ordinario de extradición. Las autoridades justificaron la decisión por razones de seguridad nacional y cooperación bilateral, con fundamento en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. El traslado se realizó después de que Washington ofreciera garantías de que los detenidos no enfrentarían la pena de muerte.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, México ha entregado a Estados Unidos a 92 delincuentes de alto impacto en tres operativos de traslado masivo. Las entregas se realizaron al amparo de la Ley de Seguridad Nacional y de acuerdos de cooperación entre ambos países, que incluyeron el compromiso de no aplicar la pena de muerte.

EE. UU. busca entrega acelerada del “Chapo Isidro”, según investigación periodística

Estados Unidos espera recibir en cuestión de meses, incluso semanas, al narcotraficante Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”. De acuerdo con un artículo del periodista Arturo Ángel, publicado en EntornoMX, fuentes federales estadounidenses señalaron que ambos gobiernos trabajan en un procedimiento similar al utilizado en febrero de 2025, cuando México trasladó a los primeros 29 presuntos delincuentes por razones de seguridad nacional.

La entrega no seguiría el procedimiento ordinario de extradición, que puede prolongarse durante años, sino que sería resultado de un acuerdo directo entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

A cambio de acelerar el traslado, el Departamento de Justicia estadounidense se comprometería a no solicitar la pena de muerte contra Meza Flores, pese a que los seis cargos que enfrenta en ese país contemplan la posibilidad de esa sanción.

Una vez concretada la entrega, si es que sucede así, el “Chapo Isidro” quedaría a disposición de la Corte Federal del Distrito de Columbia, donde enfrenta seis cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de fentanilo, lavado de dinero y delitos con armas.

Por ahora, el proceso en México sigue, y serían autoridades de ambos países quienes resuelvan la extradición o la permanencia del capo en el sistema penal mexicano.

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