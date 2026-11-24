Trajes típicos de Miss Universo 2026 foto: AFP

Miss Universo 2026 dio a conocer cuáles son los trajes típicos más votados por el público, categoría en la que México quedó fuera.

Países como Cuba, Honduras o Chile sí lograron entrar tras la votación del público y aquí en Unotv.com te diremos cuáles fueron los seleccionados y su significado.

Trajes típicos más votados

Después de que las participantes del certamen desfilaron con los impresionantes trajes representativos de sus países, los más votados fueron:

Nicaragua: Jasmine Blandford

Traje: El vuelo de la paz

Este atuendo está compuesto por plumas azules y blancas, ornamentos dorados, una corona y una composición que incluye aves blancas que evocan la paz.

Honduras: Luisa Pineda

Traje: La lluvia de peces de Yoro

Diseñado por Franklin López, este atuendo es un homenaje a un fenómeno emblemático del país centroamericano, conocido como lluvia de peces, que ocurre en el departamento de Yoro, donde, tras fuertes tormentas, los habitantes afirman encontrar cientos de peces pequeños vivos en el suelo.

El traje incorpora canastas con peces, estructuras que simulan olas, plumas azules y adornos colgantes que representan visualmente la lluvia.

Camboya: Than Rathna

Traje: Una unión de oro: Camboya × Puerto Rico

El atuendo de color dorado se inspira en el Hang Khmer, un ave mitológica de la cultura camboyana que simboliza la pureza, la elegancia y la espiritualidad, tomando también inspiración de la flor nacional de Puerto Rico, la flor de maga.

El color representa la realeza, el orgullo y la riqueza de ambas naciones, mientras que el Hang Khmer simboliza la belleza de la identidad jemer.

Kazajistán: Alina Ree

Traje: Golden Berkut: El espíritu de Kazajistán

El traje cuenta con unas alas de águila de 4.5 metros que representan la independencia de Kazajistán, así como el color azul cielo y el sol dorado, que representan la libertad y la fuerza de espíritu.

Diseñado por la marca de moda SV Muse, cuenta con más de 10 mil piedras montadas a mano y plumas naturales.

Chile: Dominga López

Traje: La Gaviota de Platino

Un atuendo que recuerda a la Gaviota de Plata, uno de los galardones entregados a los artistas durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Diseñado por Joshuan Aponte, rinde homenaje a uno de los escenarios más importantes de la música en Latinoamérica.

República Dominicana: Melissa Núñez Alevante

Traje: Tres raíces, una nación

Un vestido diseñado por Ariel Borrego que, con cada elemento, rinde homenaje “a nuestros antepasados, sus luchas, creencias, tradiciones y legados. A través de sus colores, símbolos y detalles”.

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Traje: El triunfo de la inspiranza

El atuendo hace referencia a los colores de la bandera de Venezuela y rinde homenaje al título de campeón del Clásico Mundial de Beisbol que logró la selección de dicho país. Fue diseñado por Carlos Hernández.

Nigeria: Danielle Adewusi

Traje: Hija del trono coral

Un atuendo que incorpora ornamentos en rojo y dorado y rinde homenaje al patrimonio del Reino de Benín: “Un reino puede perder sus tesoros, pero nunca la grandeza de la gente que los creó”.

Su diseño incorpora ornamentos rojos y dorados que recuerdan las cuentas de coral utilizadas por la realeza. El cetro presenta una figura que hace referencia a la reina madre Idia.

Bangladés: Samira Khan Mahi

Traje: La maternidad: un vínculo universal de amor

El diseño está compuesto por un sari blanco con detalles rojos y una estructura que muestra la figura de una madre con su hijo.

También incorpora elementos verdes y rojos, colores de la bandera nacional de Bangladés.

Cuba: Mia Dio

Traje: La Dama de la Libertad

El atuendo se compone de un vestido blanco con bordados dorados, una extensa falda, un velo, flores blancas y una corona de grandes dimensiones, elementos que representan la esencia, la historia y el orgullo de Cuba ante el mundo.

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Traje: Diwa ng Kordilyera (Espíritu de la Cordillera)

Un atuendo diseñado por Anthony Ramirez, que se inspiró en las tradiciones culturales y el patrimonio indígena de Kalinga y Mountain Province.

Entre sus elementos destacan:

Vasijas inspiradas en la tradición Banga Salidsid.

Patrones de tatuajes tradicionales de Kalinga.

Tejidos artesanales de Mountain Province.

Collares y accesorios elaborados con cuentas.

Además de la artesanía, el traje transmite un mensaje de Bea: “proteger nuestros recursos hídricos y crear conciencia sobre el acceso al agua potable para cada comunidad”.

Myanmar: May Grace Parry

Traje: Wathundari, la diosa de la Tierra

El diseño está inspirado en una figura de la tradición budista birmana, Wathundari, la diosa de la Tierra, testigo de los incontables actos de mérito y generosidad del Buda.

El atuendo incorpora bordados negros y dorados, así como ornamentos tradicionales.

Costa Rica: Mariale Acosta

Traje: Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados)

El diseño del mexicano Valencia Gonzaga rinde homenaje a la biodiversidad de Costa Rica mediante tres elementos naturales:

La rana dorada.

La rana de ojos rojos.

La orquídea, flor nacional de Costa Rica.

El atuendo combina tonalidades verdes y doradas, cristales, bordados y grandes pétalos rosados para transmitir un mensaje sobre la riqueza natural del país.

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