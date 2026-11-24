Pueblos Mágicos para disfrutar en Navidad. Fotos: Cuartoscuro

Se acerca la Navidad y una forma de festejarla es pasear por algunos de estos 8 Pueblos Mágicos donde se vive el espíritu de esta temporada ya sea por su ambiente, clima y paisajes.

En estos 8 Pueblos Mágicos mexicanos hallarás sitios dedicados a la elaboración de esferas navideños hasta lugares rodeados de bosques, neblina, cabañas y villas navideñas.

8 Pueblos Mágicos para contagiarse del espíritu de la Navidad

Desde Michoacán y Puebla hasta Chihuahua, Jalisco e Hidalgo, estos ocho destinos combinan tradiciones, naturaleza, arquitectura y clima fresco para quienes buscan vivir una Navidad diferente.

Si todavía no tienes planes para la temporada decembrina, estos lugares pueden ser una opción para organizar un viaje en familia, en pareja o con amigos.

Tlalpujahua, Michoacán: el pueblo de la eterna Navidad

Tlalpujahua es uno de los destinos mexicanos más relacionados con la Navidad. Este Pueblo Mágico es conocido por sus talleres de esferas de vidrio soplado, donde los artesanos elaboran y decoran piezas que llegan a hogares de México y otros países.

Durante la temporada decembrina, sus tiendas y calles ofrecen una variedad de adornos navideños. También puedes visitar la Villa de Santa Claus y recorrer su centro, donde destacan las construcciones tradicionales y las fachadas con balcones.

Chignahuapan, Puebla: tierra de esferas navideñas

Otro destino que vive intensamente la Navidad es Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla. Su tradición artesanal está ligada a la fabricación de esferas y otros adornos para las fiestas decembrinas.

El centro del Pueblo Mágico también ofrece atractivos como su kiosco, la Basílica de la Inmaculada Concepción y la laguna. Durante la temporada navideña, las decoraciones y actividades alusivas a las fiestas complementan el recorrido.

Atlixco, Puebla: calles iluminadas y ambiente navideño

Atlixco es conocido por sus flores, su clima y sus celebraciones de temporada. Durante Navidad, uno de sus principales atractivos es la Villa Iluminada, un recorrido con figuras, adornos y escenarios cubiertos de luces.

El destino también recibe eventos navideños como Brilla Fest, que en 2026 se realiza del 13 de noviembre al 2 de enero de 2027, en el Centro de Convenciones de Atlixco.

Además de las actividades navideñas, puedes recorrer el centro histórico, visitar la parroquia de Santa María de la Natividad y conocer sus viveros, donde se producen flores de temporada, como las tradicionales nochebuenas.

Zacatlán, Puebla: Navidad entre neblina y montañas

Para quienes prefieren el frío y los paisajes naturales, Zacatlán de las Manzanas ofrece un ambiente distinto. Este Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla destaca por sus mañanas frescas, sus paisajes montañosos y la neblina que suele cubrir sus calles y alrededores.

Uno de sus atractivos es el Mirador de Cristal de la Barranca de los Jilgueros, desde donde se observan las montañas y los paisajes de la región.

También puedes visitar el Valle de Piedras Encimadas, recorrer el centro histórico y conocer su tradición relojera.

Creel, Chihuahua: paisajes de invierno en la Sierra Tarahumara

En Chihuahua, Creel ofrece una experiencia de montaña para quienes buscan paisajes invernales. Este Pueblo Mágico se encuentra en la Sierra Tarahumara y funciona como punto de partida para conocer algunos de los escenarios naturales más representativos de la región.

Durante el invierno, las bajas temperaturas pueden acompañarse de nevadas, que cubren de blanco los bosques y las montañas cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Su entorno natural, los recorridos entre pinos y la posibilidad de encontrar paisajes nevados convierten a Creel en una opción para quienes desean pasar la Navidad lejos de las grandes ciudades.

Mazamitla, Jalisco: cabañas, chimeneas y bosques de pinos

Mazamitla es conocido como la Suiza Mexicana por su arquitectura y sus paisajes de montaña. Ubicado en la Sierra del Tigre, este Pueblo Mágico de Jalisco destaca por sus bosques, sus calles empedradas y su clima fresco.

Una de las experiencias más buscadas por los visitantes es hospedarse en una cabaña rodeada de árboles, disfrutar de una bebida caliente y recorrer los senderos naturales.

Durante la temporada navideña, sus paisajes boscosos y sus alojamientos de montaña ofrecen un escenario para descansar y disfrutar del ambiente invernal.

Real del Monte, Hidalgo: calles empedradas y tradición minera

Real del Monte, cuyo nombre oficial es Mineral del Monte, es un Pueblo Mágico de Hidalgo que destaca por su pasado minero, sus construcciones tradicionales y su clima frío.

Sus calles empedradas, casas con techos inclinados y arquitectura de influencia inglesa le dan una imagen particular, especialmente durante los días nublados y de bajas temperaturas.

En Navidad, recorrer sus calles y disfrutar de su gastronomía, especialmente de los tradicionales pastes, es una forma de conocer este destino durante el invierno.

Mineral del Chico, Hidalgo: una Navidad entre bosques y montañas

Para cerrar el recorrido, Mineral del Chico ofrece una alternativa para quienes prefieren el contacto con la naturaleza.

Este Pueblo Mágico se encuentra dentro del Parque Nacional El Chico, una zona de bosques de pino y oyamel, montañas y formaciones rocosas.

Durante el invierno, el frío y la neblina pueden transformar sus paisajes en escenarios ideales para una escapada de descanso.

No olvides consultar fechas, horarios y actividades navideñas, reservar tu hospedaje y checar el estado del tiempo, apenas una pequeña muestra de cómo la Navidad se puede celebrar en los Pueblos Mágicos de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.