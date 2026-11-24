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El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving Day, es una de las festividades más importantes de Estados Unidos. Se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre y reúne a millones de familias para compartir alimentos y expresar gratitud por las cosas buenas que ocurrieron durante el año.

En 2026, la celebración tendrá lugar el jueves 26 de noviembre. Sin embargo, aunque su influencia se extiende a otros países, incluido México, no forma parte de las festividades oficiales de nuestro calendario.

¿Por qué no se celebra el Día de Acción de Gracias en México?

La principal razón es que Thanksgiving es una tradición vinculada con la historia y la identidad nacional de Estados Unidos, por lo que no forma parte de las celebraciones históricas y culturales que se consolidaron en México.

Mientras que en Estados Unidos esta festividad se relaciona con los primeros asentamientos ingleses y una celebración de la cosecha realizada en 1621, en México las tradiciones nacionales tienen raíces distintas, entre ellas las culturas mesoamericanas y la historia del periodo colonial.

Esto no significa que en México no existan celebraciones para agradecer por las cosechas o los alimentos, sino que el Día de Acción de Gracias no se convirtió en una tradición nacional ni en un día festivo oficial.

No obstante, algunas familias mexicanas, especialmente en estados del norte y comunidades fronterizas, sí acostumbran celebrarlo debido a la cercanía con Estados Unidos, los vínculos familiares y el intercambio cultural.

¿Cuál es el origen del Thanksgiving?

La historia de esta celebración se remonta a 1621, cuando colonos ingleses de Plymouth, en el actual estado de Massachusetts, compartieron una comida con integrantes del pueblo indígena wampanoag para conmemorar una cosecha exitosa.

El encuentro duró tres días y reunió a colonos y habitantes originarios de la región. De acuerdo con los registros históricos, los wampanoag llevaron venado y los alimentos incluyeron distintas aves, pescados, mariscos, maíz y vegetales.

Aunque este acontecimiento es considerado el antecedente simbólico del Thanksgiving moderno, no fue una celebración anual ni se le conocía entonces con ese nombre. La historia de la festividad también tiene otros antecedentes y se transformó con el paso de los siglos.

En 1789, el entonces presidente George Washington proclamó un día nacional de agradecimiento. Sin embargo, fue hasta 1863 cuando Abraham Lincoln estableció una celebración anual durante el último jueves de noviembre. Posteriormente, en 1941, el Congreso fijó oficialmente su celebración para el cuarto jueves de ese mes.

¿Por qué se come pavo en el Día de Acción de Gracias?

El pavo se convirtió en uno de los platillos representativos de Thanksgiving, aunque no existe certeza de que haya sido el alimento principal durante la comida de 1621.

Los registros históricos mencionan que los colonos cazaron aves y que los integrantes del pueblo wampanoag llevaron venado. También se consumieron pescados, mariscos, maíz y otros productos disponibles en la región.

Con el paso del tiempo, el pavo se consolidó como el platillo central de la cena tradicional, acompañado de puré de papa, salsa de arándanos, verduras y otros alimentos.

¿Qué relación tiene el Thanksgiving con México?

Aunque México no celebra oficialmente el Día de Acción de Gracias, la fecha tiene repercusiones comerciales en el país debido a su cercanía con Estados Unidos y al crecimiento de las compras por internet.

Esto ocurre porque un día después de Thanksgiving se lleva a cabo el Black Friday, una jornada de descuentos en la que establecimientos estadounidenses ofrecen promociones en productos como electrónicos, ropa, calzado, juguetes y artículos para el hogar.

En 2026, el Black Friday será el viernes 27 de noviembre. De esta manera en México, algunas tiendas departamentales y plataformas de comercio electrónico también suelen sumarse a esta temporada de ofertas, aunque el país cuenta con su propio evento de descuentos: El Buen Fin.

De esta manera, una celebración que tiene sus raíces en la historia estadounidense también influye en los hábitos de consumo de algunos mexicanos, especialmente durante los últimos días de noviembre.

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