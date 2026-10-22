“Trucos para Ti con Maggie Hegyi: ¿cómo tomar colágeno para cuidar la piel y las articulaciones?

El colágeno se ha popularizado como un suplemento para cuidar la piel, fortalecer las uñas, favorecer el crecimiento del pelo y mantener las articulaciones saludables. Sin embargo, antes de incorporarlo a la rutina diaria, es importante conocer qué beneficios tiene y qué tan sólida es la evidencia científica sobre sus efectos.

En “Trucos para Ti”, Maggie Hegyi explica que el colágeno es una proteína que el cuerpo produce de manera natural y que contribuye a mantener la estructura de la piel, los huesos, los tendones y los cartílagos.

Con el paso de los años, la producción de esta proteína disminuye. Esto puede relacionarse con cambios en la firmeza de la piel, la aparición de arrugas y algunas molestias articulares.

¿Tomar colágeno ayuda a cuidar la piel?

De acuerdo con Maggie Hegyi, algunos estudios sugieren que el consumo de colágeno hidrolizado podría mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel. Sin embargo, la evidencia disponible todavía es limitada y sus efectos pueden variar de una persona a otra.

Por eso, es importante no considerar los suplementos como una solución inmediata para eliminar las arrugas o detener el envejecimiento. Tampoco se debe asumir que todos los productos ofrecen los mismos resultados.

¿Cómo tomar suplementos de colágeno?

Antes de comenzar a consumirlos, Maggie recomienda consultar a un médico, quien podrá orientar sobre su uso de acuerdo con las necesidades de cada persona.

También señala algunos aspectos que se deben considerar:

Elegir el tipo de colágeno: el colágeno hidrolizado o los péptidos de colágeno son las presentaciones utilizadas en diversos estudios.

el colágeno hidrolizado o los péptidos de colágeno son las presentaciones utilizadas en diversos estudios. Revisar la cantidad: en investigaciones sobre determinados beneficios se han utilizado dosis de entre 2.5 y 10 gramos diarios. La cantidad adecuada depende del producto y del objetivo de consumo.

en investigaciones sobre determinados beneficios se han utilizado dosis de entre 2.5 y 10 gramos diarios. La cantidad adecuada depende del producto y del objetivo de consumo. Elegir cómo consumirlo: el colágeno en polvo puede mezclarse con agua, café, té o licuados, de acuerdo con las indicaciones del producto.

el colágeno en polvo puede mezclarse con agua, café, té o licuados, de acuerdo con las indicaciones del producto. Mantener la constancia: no existe una hora universalmente recomendada para tomarlo, pero los estudios suelen evaluar su consumo regular durante un periodo determinado.

no existe una hora universalmente recomendada para tomarlo, pero los estudios suelen evaluar su consumo regular durante un periodo determinado. Acompañarlo con una buena alimentación: una dieta equilibrada, con suficiente proteína y alimentos ricos en vitamina C, ayuda a cubrir las necesidades nutricionales del organismo.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el colágeno?

Los suplementos de colágeno no ofrecen resultados inmediatos. Los posibles cambios dependen de factores como el producto, la dosis, el tiempo de consumo y las características de cada persona.

Además, es importante recordar que los suplementos no sustituyen una alimentación equilibrada ni la valoración de un profesional de la salud cuando existen molestias articulares u otros problemas.

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