Cae a funcionario de Nuevo México tras hallar más de 40 kilos de fentanilo, heroína y armas en su casa

La droga se encoentró en casa de Angel Ramirez. Foto: DEA

Un empleado del Departamento de Justicia de Nuevo México, en Estados Unidos, fue detenido tras un operativo federal en su vivienda de Albuquerque, donde las autoridades encontraron más de 40 kilos de fentanilo en polvo, 90 mil pastillas falsificadas, heroína y 29 armas de fuego.

“Durante esta operación, agentes de la DEA, en colaboración con nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, incautaron más de 40 kilogramos de fentanilo en polvo, lo que representa más de 3 millones de dosis potencialmente letales destinadas a nuestras comunidades”, declaró Robert Castañeda, agente especial a cargo de la División de El Paso de la DEA.

El registro federal se realizó el 29 de octubre de 2026 en la residencia de Angel Ramirez, quien trabajaba como asistente legal. De acuerdo con documentos judiciales, el detenido presuntamente utilizaba su vivienda como centro de distribución de drogas, dinero y armas.

Hallan fentanilo, heroína y 29 armas en casa de empleado público

Durante el operativo, agentes federales localizaron varias bolsas de lona con grandes cantidades de narcóticos, dinero en efectivo y armas de fuego.

Las autoridades aseguraron:

43.75 kilogramos de fentanilo en polvo.

90 mil pastillas falsificadas que contenían fentanilo.

4.4 kilogramos de heroína.

1.036 kilogramos adicionales de fentanilo, almacenados en otro recipiente.

29 armas de fuego y municiones diversas.

Las pruebas de campo realizadas a las sustancias dieron positivo a fentanilo y heroína.

Acusan a asistente legal de aprovechar su cargo público

Según documentos judiciales, Ramírez trabajaba como asistente legal en el Departamento de Justicia de Nuevo México cuando fue arrestado.

Las autoridades alegan que aprovechó su empleo, sus antecedentes limpios y su acceso al sistema judicial para aparentar legitimidad mientras presuntamente participaba en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Ryan Ellison, señaló que el decomiso refleja la gravedad del tráfico de drogas en Nuevo México.

“Más de 40 kilogramos de fentanilo en polvo encontrados en una sola casa de Albuquerque demuestran la gravedad del problema del narcotráfico en Nuevo México”, declaró.

Ramírez podría enfrentar cadena perpetua por narcotráfico

El hombre enfrenta cargos por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo y por usar y portar un arma de fuego durante un delito relacionado con el narcotráfico.

Ramírez permanecerá bajo custodia mientras espera su juicio. Si es declarada culpable podría recibir una condena de 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

El arresto forma parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), en la que participaron distintas agencias federales y corporaciones policiales.

Las autoridades recordaron que los cargos son acusaciones y que Ramírez se presume inocente hasta que un tribunal determine su responsabilidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento