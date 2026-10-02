¿Tu casa sufrió daños por lluvias? Infonavit ofrece apoyo para repararla

Infonavit ofrece apoyo para reparar tu casa en caso de siniestro. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias intensas y los fenómenos hidrometeorológicos pueden provocar daños importantes en las viviendas. Si tu casa resultó afectada por una inundación, huracán, ciclón u otro evento de este tipo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un Seguro de Daños por Siniestro que puede ayudar a cubrir la reparación de la vivienda adquirida mediante un crédito del Instituto.

Este beneficio permanece vigente durante la vida del crédito y puede utilizarse cuando la vivienda sufre una afectación súbita e imprevista que esté contemplada dentro de la cobertura. A continuación, en Uno TV te explicamos quiénes pueden solicitarlo, cuáles son los requisitos y qué documentos necesitas presentar.

¿Cómo puedo aplicar al Seguro de Daños del Infonavit?

Para poder solicitar este beneficio debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit

Estar al corriente en los pagos de tu crédito hipotecario

de tu crédito hipotecario Que no hayan pasado más de dos años desde el siniestro que provocó la afectación a tu vivienda

Entre los eventos que pueden estar contemplados se encuentran desastres naturales como inundaciones, huracanes, ciclones, terremotos, granizadas, deslaves y tornados, además de otros accidentes e imprevistos establecidos en la póliza. Si tienes pagos pendientes, el Infonavit señala que primero debes regularizar tu crédito o, cuando las características del financiamiento lo permitan, establecer un convenio de regularización.

¿Qué documentos necesito para solicitar el apoyo?

La documentación depende de si únicamente tu vivienda resultó afectada o si el fenómeno provocó daños en varias casas de la zona. El Infonavit distingue entre siniestro individual y siniestro masivo.

Si únicamente tu vivienda sufrió daños, se considera un siniestro individual. Cuando varias viviendas resultan afectadas por el mismo evento, se trata de un siniestro masivo.

Siniestro individual

Para los siniestros individuales ocurridos antes del 31 de marzo de 2025, la documentación contemplaba:

Copia de identificación oficial vigente, como credencial del INE, pasaporte o cédula profesional. Croquis de ubicación de la vivienda, en formato libre. Fotografías de los daños. Estado de cuenta del crédito Infonavit. Número telefónico fijo y móvil para que un ajustador de la aseguradora pueda contactar al acreditado y realizar la visita a la vivienda. Presupuesto estimado de reparación, en formato libre. Original del acta levantada ante el Ministerio Público o Protección Civil. El documento debe señalar el domicilio, el tipo de siniestro y la fecha exacta en que ocurrió. Formato de aviso de daños individual, debidamente llenado.

Para los siniestros individuales ocurridos a partir del 31 de marzo de 2025, el trámite contempla proporcionar:

Original del acta levantada ante el agente del Ministerio Público, el H. Cuerpo de Bomberos o Protección Civil, según corresponda al siniestro, en la que se indique la fecha exacta del incidente.

Nombre del acreditado.

Número de crédito.

Dirección exacta de la vivienda que sirve como garantía del crédito hipotecario.

Número telefónico fijo y móvil para que un ajustador de la aseguradora pueda establecer contacto y realizar la visita correspondiente.

¿Qué necesito si varias viviendas resultaron afectadas?

Cuando el evento provoca daños en varias viviendas, el Infonavit lo considera un siniestro masivo.

Para estos casos, el Instituto señala que, independientemente de la fecha en que ocurrió el siniestro, debes dar aviso de los daños en la Delegación Regional del Infonavit más cercana y proporcionar tus datos de contacto:

Nombre.

Número de crédito.

Dirección exacta de la vivienda que sirve como garantía del crédito hipotecario.

Número telefónico fijo y móvil para que un ajustador de la aseguradora pueda contactarte.

El Infonavit también señala que los reportes pueden gestionarse mediante sus servicios digitales o directamente en las oficinas del Instituto, donde se indicará la documentación necesaria para continuar con el proceso.

¿Cuánto tiempo tengo para reportar los daños?

Uno de los puntos más importantes es el plazo para presentar el aviso. El Infonavit establece que tienes hasta dos años a partir de la fecha en que ocurrió el siniestro para dar aviso de los daños y proporcionar la información correspondiente.

Por ello, si tu vivienda resultó afectada por las lluvias, una inundación o algún fenómeno relacionado con la temporada de huracanes, es importante identificar la fecha exacta del incidente y realizar el reporte dentro de ese periodo.

¿Cómo funciona el Seguro de Daños después de reportar la afectación?

Una vez que se presenta el aviso de daños, el Infonavit genera el reporte correspondiente para la aseguradora. Posteriormente, un ajustador visita la vivienda para revisar y documentar las afectaciones.

El daño puede clasificarse como pérdida parcial o pérdida total, dependiendo de la gravedad de las afectaciones y de la evaluación realizada por la aseguradora. En caso de pérdida parcial, el seguro puede otorgar una cantidad destinada a reparar los daños, cuyo monto depende de la valoración correspondiente.

Si se determina pérdida total, la póliza contempla condiciones específicas de indemnización. La póliza vigente también establece una cobertura adicional en determinados casos de pérdida total relacionados con riesgos hidrometeorológicos atribuibles a huracanes categoría III o superiores en el punto de afectación.

Por ello, si tu vivienda sufrió daños durante la temporada de lluvias o huracanes, revisa las condiciones de tu crédito y reporta el siniestro dentro del plazo establecido para que el Infonavit pueda iniciar el proceso de valoración.

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