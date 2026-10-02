La OEA acuerda crear un grupo de negociación con Nicaragua

OEA busca negociar con Nicaragua. Fotos: Reuters

Los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordaron este viernes crear un grupo voluntario de negociación para intentar establecer un diálogo con Nicaragua, en medio de las preocupaciones regionales por la situación política y de derechos humanos en ese país.

La decisión fue adoptada durante la reunión extraordinaria de cancilleres y representantes de los Estados miembros celebrada en Washington, donde también se informó que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó el beneplácito de Natasha Franceschi, nominada por Estados Unidos como nueva embajadora en Managua.

La OEA aprobó por consenso una declaración en la que expresó su preocupación por el deterioro de la democracia representativa en Nicaragua y estableció un plazo de 60 días para que el grupo presente sus conclusiones.

Presentación de la Relatora para #Nicaragua de la @CIDH, @RosaMariaPaya, sobre “la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas, de conformidad con la Carta de la OEA” en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA pic.twitter.com/TvXjoZE2ip — OEA (@OEA_oficial) October 2, 2026

OEA busca diálogo directo con el gobierno de Nicaragua

El objetivo del grupo será establecer un “diálogo rápido y directo con las autoridades” nicaragüenses para abordar la situación del país. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, defendió la vía del diálogo durante la reunión.

“Lo más importante es buscar el diálogo con los que mandan, para honrar el espíritu de cooperación en esta región”, declaró.

La resolución fue aprobada por consenso, aunque algunos gobiernos dejaron constancia de sus reservas sobre determinados términos utilizados en el documento, particularmente respecto a la consideración de Nicaragua como un riesgo para la paz y la seguridad regional. Brasil y Uruguay expresaron objeciones sobre ese punto.

La reunión de consulta había sido convocada por el Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación nicaragüense y determinar posibles acciones conforme a la Carta de la organización, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

Nicaragua abandonó la OEA, pero mantiene obligaciones internacionales

Nicaragua dejó formalmente la Organización de los Estados Americanos en noviembre de 2023, por lo que la organización no puede aplicar directamente mecanismos colectivos de aislamiento contra Managua en los mismos términos que cuando el país era miembro. Sin embargo, los países reunidos en Washington señalaron que la salida de la OEA no elimina las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.

La declaración establece que:

“La denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas habían llamado previamente a los cancilleres a colocar los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en el centro de la reunión. Ambos organismos señalaron que continúan documentando graves violaciones de derechos humanos en el país.

Canciller presidió reunión de Ministros en OEA y urgen a Nicaragua restaurar la democracia.



➡️ https://t.co/8O9wZl4oIw pic.twitter.com/SCZvTZI84Y — Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) October 2, 2026

Nicaragua rechaza a Natasha Franceschi como embajadora de Estados Unidos

Durante la reunión de la OEA, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, informó que Managua rechazó el beneplácito de Natasha Franceschi, nominada por el presidente Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en Nicaragua.

El rechazo ocurrió después de que el Senado estadounidense confirmara a Franceschi para el cargo el 30 de septiembre. Estados Unidos no cuenta con embajador en Managua desde 2023. Landau señaló ante los cancilleres que el gobierno nicaragüense había cerrado la puerta a la diplomática estadounidense.

“Ayer cerraron la puerta a nuestra embajadora, demostrando su falta de disposición de demostrar un compromiso diplomático legítimo”, afirmó el funcionario.

La decisión de Managua se produjo un día antes de la reunión de la OEA y se convirtió en uno de los puntos destacados de la intervención estadounidense.

Estados Unidos acusa aislamiento de la oposición en Nicaragua

Durante la reunión, Landau también cuestionó las condiciones políticas de Nicaragua y afirmó que la aprobación de la resolución por consenso enviaba un mensaje al gobierno de Ortega y Murillo.

“Aprobar esta resolución por consenso demuestra nuestra resolución para decirle a esta dictadura: ‘todos nosotros les estamos vigilando’”, declaró.

Estados Unidos ha impuesto en los últimos meses nuevas sanciones contra integrantes del gobierno nicaragüense, familiares de la pareja presidencial y entidades vinculadas al Estado. La resolución de la OEA también expresa preocupación por el posible impacto regional de las decisiones adoptadas por Managua y por la presencia de actores extranjeros en sectores estratégicos del país.

Brasil cuestiona que Nicaragua sea considerada una amenaza regional

Uno de los puntos que generó diferencias durante las negociaciones fue la referencia a Nicaragua como un posible riesgo para la paz y la seguridad de la región. Brasil y Uruguay dejaron constancia de sus reservas sobre ese planteamiento. Brasil cuestionó particularmente cualquier interpretación que pudiera utilizarse para justificar acciones externas contra Nicaragua.

El embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli, criticó la idea de utilizar la fuerza como mecanismo para garantizar la estabilidad regional.

“La llamada paz por la fuerza, entre comillas, es un lema que puede tener cierta resonancia en determinados círculos”, declaró.

El diplomático agregó que esa concepción de la paz podría representar “la alienación de la soberanía nacional”.

OEA también expresa preocupación por influencia de China y Rusia

Otro de los asuntos discutidos fue la presencia de China y Rusia en sectores estratégicos de Nicaragua, incluidos ámbitos relacionados con seguridad, tecnología, minería e intercambio de información.

Tras las negociaciones, los cancilleres acordaron expresar:

“profundamente preocupados por el riesgo de la interferencia extranjera en Nicaragua en materia de seguridad, de suministro de tecnología y de intercambio de información”.

El tema forma parte de las preocupaciones estadounidenses sobre la presencia de otras potencias en el hemisferio.

La resolución aprobada por la OEA establece así dos líneas principales: buscar un canal de diálogo directo con Managua y mantener el seguimiento internacional sobre la situación política, democrática y de derechos humanos en Nicaragua. El grupo voluntario tendrá ahora un plazo de 60 días para presentar sus conclusiones.

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