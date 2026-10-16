EE. UU. prohíbe drones no autorizados en frontera con México ante amenaza de cárteles

Drones no autorizados serán derribados. Foto: Reuters

La Administración Federal de Aviación (FAA) endureció las reglas para el uso de drones en la frontera entre Estados Unidos y México al imponer una restricción temporal que prohíbe los vuelos no autorizados en una amplia franja del territorio fronterizo.

La medida aplica hasta una altura de 122 metros (400 pies) sobre el nivel del suelo y se extiende una milla náutica al norte de la frontera, en una decisión que forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras amenazas de seguridad.

Buscan frenar el uso de drones por parte de cárteles

Las autoridades estadounidenses han expresado preocupación por el creciente uso de drones en la frontera.

De acuerdo con el Pentágono, se registran más de mil incursiones de drones al mes en la zona fronteriza, algunos de ellos utilizados presuntamente por organizaciones criminales para vigilar movimientos de autoridades o trasladar cargamentos ilegales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la restricción dará más herramientas a las fuerzas de seguridad para responder a estas amenazas.

“Al restringir la actividad no autorizada de drones, brindamos a los comandantes mayor conocimiento, mayor margen de decisión y más opciones para defender el territorio nacional”.

EE. UU. ya utiliza tecnología antidrones

La decisión llega meses después de que la FAA y el Departamento de Defensa firmaran un acuerdo para utilizar sistemas láser antidrones en la frontera sur.

Estos equipos fueron incorporados para detectar e interceptar aeronaves no tripuladas consideradas una amenaza para la seguridad fronteriza.

Hegseth incluso advirtió que las fuerzas armadas estadounidenses actuarán contra drones vinculados con grupos criminales que representen un riesgo para la soberanía del país.

Las restricciones surgen tras incidentes recientes

El debate sobre el uso de drones se intensificó este año después de varios incidentes relacionados con la operación de sistemas antidrones en Texas.

En febrero, la FAA suspendió temporalmente operaciones aéreas en el aeropuerto de El Paso mientras revisaba aspectos de seguridad relacionados con estos equipos.

Posteriormente, un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fue derribado accidentalmente por uno de los sistemas láser utilizados en la zona, lo que llevó a ampliar las restricciones de vuelo en sectores cercanos a la frontera.

Seguridad Nacional respalda la medida

Para la administración estadounidense, las nuevas restricciones buscan reforzar el control del espacio aéreo fronterizo.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que la medida ayudará a enfrentar las amenazas asociadas con el uso de drones por organizaciones criminales y a proteger al personal desplegado en la frontera con México.

Las nuevas reglas entran en vigor en medio de una estrategia más amplia de vigilancia y control impulsada por Washington para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas a lo largo de la frontera sur.

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