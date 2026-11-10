¿Águila o sol? Un volado decide elección municipal en Perú

Los candidatos empataron con 671 votos. Foto: AFP

Una moneda al aire definió quién será el nuevo alcalde de Conima, Perú, luego de que dos candidatos empataran con exactamente 671 votos en las elecciones municipales. Las autoridades electorales recurrieron a un volado para resolver el resultado.

El hecho ocurrió en Conima, un distrito de la región de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. El sorteo favoreció a Rubén Quispe, del partido Somos Perú, informó el Jurado Electoral Especial de Huancané.

👉🇵🇪 Deciden quien será alcalde en Perú lanzando una moneda



En el distrito peruano de Conima, la elección a la alcaldía se decidió por sorteo: ambos candidatos obtuvieron exactamente 671 votos, por lo que el ganador se determinó por este modo inusual.



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Elección de alcalde de Conima tras empate electoral se define con un volado

Rubén Quispe y Salomino Mamani, del partido País para Todos, obtuvieron 671 votos cada uno en las elecciones municipales celebradas el pasado 4 de octubre. Sin embargo, no fue hasta este 10 de noviembre que se viralizó el insólito momento político.

El empate se confirmó cuando las autoridades terminaron de contabilizar el 100% de las actas electorales. Ante este resultado, fue necesario aplicar el procedimiento de desempate establecido en la legislación peruana.

Un funcionario del Jurado Electoral lanzó al aire una moneda de un sol para definir al ganador. Quispe había elegido el reverso y el resultado terminó por favorecerlo.

De esta manera, el candidato de Somos Perú fue declarado ganador de la elección municipal.

¿Qué dice la ley de Perú sobre los empates electorales?

La ley electoral peruana establece que, cuando dos candidatos obtienen la misma cantidad de votos, el ganador debe determinarse mediante un sorteo.

Para realizar este procedimiento, los participantes pueden elegir entre dos métodos:

Lanzamiento de moneda : el resultado depende del lado que quede hacia arriba.

: el resultado depende del lado que quede hacia arriba. Sorteo con bolillas: se utilizan bolillas para definir al ganador.

En el caso de Conima, las autoridades utilizaron una moneda para resolver el empate entre ambos aspirantes a la alcaldía.

¿Qué dijo Rubén Quispe tras ganar la alcaldía?

Después de conocer el resultado del sorteo, Rubén Quispe habló con la prensa sobre su triunfo y sus planes para el municipio.

“Mi objetivo siempre era ganar, ya está dicho por el Señor (Dios), ahora vamos a trabajar por mi pueblo”, declaró el alcalde electo.

¿Dónde está Conima, el municipio que eligió alcalde con una moneda?

Conima es un pequeño municipio andino de aproximadamente 3 mil 500 habitantes, ubicado en la región peruana de Puno, cerca del lago Titicaca.

La localidad se encuentra a 3 mil 860 metros sobre el nivel del mar, en una zona próxima a la frontera entre Perú y Bolivia.

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