¿Por qué debes tener una mochila de emergencia? Sheinbaum responde

Claudia Sheinbaum responde sobre la mochila de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que preparar una mochila de emergencia es importante para enfrentar desastres naturales, aunque aclaró que no existe una alerta especial por algún peligro nacional o internacional en México.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó este martes que el Gobierno federal no tiene información sobre alguna amenaza que justifique emitir una advertencia extraordinaria a la población, aunque insistió en la importancia de mantenerse preparado ante situaciones inesperadas.

🔴 Sheinbaum aclara que la mochila de emergencia es solo una medida preventiva



La presidenta @Claudiashein descartó que exista algún peligro o riesgo que amerite una alerta y explicó que la recomendación de contar con una mochila de emergencia forma parte de las medidas de… pic.twitter.com/VlUeo300wf — Diego Garcia (@DiegoGarciRZ) November 10, 2026

¿Por qué debes tener una mochila de emergencia? Esto dijo Sheinbaum

La presidenta descartó que exista una amenaza inminente que justifique preparar una mochila de emergencia.

“No tenemos información de que pueda haber algún peligro, o una situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, afirmó.

No obstante, señaló que las familias deben contar con artículos básicos, especialmente si viven en regiones donde pueden ocurrir sismos, inundaciones o huracanes.

La aclaración surgió después de que una publicación de Protección Civil de la Ciudad de México sobre la mochila de emergencia provocara comentarios relacionados con una posible crisis internacional, así como los llamados similares emitidos por otros países como Países Bajos y Japón.

Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó, mediante un comunicado del 3 de noviembre, que estas recomendaciones forman parte de sus campañas habituales de prevención y no responden a un desastre inminente ni a alertas de otros países.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia, según Protección Civil?

Mochila de emergencia. Imagen generada con IA

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda preparar una mochila con artículos suficientes para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

Entre los objetos que debe contener se encuentran:

Agua embotellada: para mantenerse hidratado

para mantenerse hidratado Alimentos no perecederos: comida enlatada o productos fáciles de consumir

comida enlatada o productos fáciles de consumir Linterna y pilas: para utilizar cuando se interrumpa la electricidad

para utilizar cuando se interrumpa la electricidad Radio de baterías: para escuchar avisos oficiales sin depender de internet

para escuchar avisos oficiales sin depender de internet Botiquín de primeros auxilios: con materiales básicos y medicamentos personales

con materiales básicos y medicamentos personales Documentos importantes: identificaciones, actas y copias guardadas en una bolsa impermeable o memoria USB

identificaciones, actas y copias guardadas en una bolsa impermeable o memoria USB Dinero en efectivo: para cubrir gastos cuando no funcionen los servicios bancarios

para cubrir gastos cuando no funcionen los servicios bancarios Duplicado de llaves: de la vivienda

de la vivienda Ropa abrigadora e impermeable: además de zapatos adicionales

además de zapatos adicionales Silbato: para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado

El Cenapred también recomienda incluir artículos especiales para bebés, adultos mayores, personas que toman medicamentos y mascotas.

La mochila debe permanecer en un lugar visible y accesible para que cualquier integrante de la familia pueda tomarla durante una evacuación.

¿Para qué emergencias se recomienda tener una mochila preparada?

Mochila de emergencia. Imagen generada con IA

De acuerdo con la CNPC, esta mochila permite responder ante situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de las familias o hacer necesario abandonar temporalmente una vivienda.

Entre los eventos para los que se recomienda están:

Sismos

Huracanes

Inundaciones

Incendios

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identifica otros fenómenos que pueden afectar a las familias, como tormentas intensas, deslaves y emergencias relacionadas con actividad volcánica.

Tener una mochila preparada no significa que exista una alerta de desastre, sino que permite contar con recursos indispensables mientras llega la ayuda o se restablecen las condiciones de seguridad.

¿Cada cuánto debes revisar y cambiar lo que hay en tu mochila de emergencia?

La Profeco recomienda revisar los suministros de la mochila cada seis meses para identificar productos próximos a caducar y reemplazarlos cuando sea necesario.

Durante esta revisión es importante comprobar las fechas de vencimiento de alimentos, agua y medicamentos, así como verificar que la linterna, el radio y sus baterías funcionen correctamente.

También es conveniente actualizar los documentos, teléfonos de emergencia y artículos personales cuando cambien las necesidades familiares.

El Cenapred señaló que la mochila debe mantenerse lista, sin utilizar sus artículos para actividades cotidianas.

La recomendación de las autoridades es prepararla con anticipación, mantenerla al alcance de todos y acompañarla de un Plan Familiar de Protección Civil que indique qué hacer y por dónde evacuar ante una emergencia.