Últimos días: registro de pequeños negocios al Buen Fin 2026 cierra el 12 de noviembre

El fin de semana más barato del año está a pocos días de comenzar. Durante esta temporada, consumidores y propietarios de negocios podrán aprovechar una amplia variedad de descuentos y promociones.

El Buen Fin 2026 empezará el próximo viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 de noviembre.

Si tienes un pequeño negocio, ¡no te quedes fuera! Todavía estás a tiempo de registrarlo y participar en esta edición. Además, podrás tener la oportunidad de ganar hasta 260 mil pesos.

Los pequeños negocios tienen hasta el jueves 12 de noviembre para completar su registro a través del portal oficial de El Buen Fin.

Además de impulsar el comercio formal y contribuir al fortalecimiento de la economía local, los establecimientos registrados podrán utilizar el logotipo y la marca de El Buen Fin como parte de sus promociones.

De acuerdo con las estimaciones para esta edición, El Buen Fin dejaría una derrama económica de 235 mil millones de pesos, con la participación de más de 215 mil empresas.

¿Cómo registrar tu negocio al Buen Fin 2026?

Ingresa al portal oficial: Accede a la sección de registro para comercios. Crea una cuenta: Dirígete a la sección de registro de empresas e introduce tu correo electrónico. Después, crea una contraseña y valida los códigos de verificación que recibirás en tu correo o teléfono.

¿Qué necesitas para registrar tu negocio?

Para completar el registro, deberás contar con los siguientes requisitos:

Datos de contacto y del establecimiento: nombre comercial, giro, teléfono, correo electrónico, domicilio fiscal y sitio web.

nombre comercial, giro, teléfono, correo electrónico, domicilio fiscal y sitio web. RFC activo y válido: ya sea como persona física o moral.

ya sea como persona física o moral. Buzón Tributario activo: puedes consultar información sobre este requisito en el portal del SAT.

puedes consultar información sobre este requisito en el portal del SAT. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales: emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¡Y listo! Tu negocio estará registrado. No te quedes fuera y aprovecha los beneficios del Buen Fin 2026.

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