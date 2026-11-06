¿Quieres saber qué colores te favorecen y cuál es tu estilo? Descubrelo con esta experiencia gratuita en CDMX

| 17:33 | Jennifer Turrubiartes | UnoTV

Dentro de la experiencia Digital RoadShow, hay 5 paradas que te permiten descubrir qué tonos y estilos te van mejor.
Shein Color Parque Tepeyac
Conoce los estilos y tonos que mejor te benefician. Foto: Jennifer Turrubiartes

¿Te has preguntado qué colores favorecen a tu tono de piel o qué tipo de ropa va mejor con tu personalidad? Si tienes esta duda, puedes venir este fin de semana a Digital RoadShow, una activación organizada por SHEIN en Ciudad de México que permite conocer tu colometría y estilo mediante herramientas digitales y pruebas virtuales de vestuario..

La activación que es gratuita estará disponible hasta el domingo 8 de noviembre en el centro comercial Parque Tepeyac, donde los visitantes podrán recorrer distintas estaciones para conocer más sobre su imagen y experimentar con diferentes estilos.

¿Cómo saber qué colores te favorecen y cuál es tu estilo con Digital RoadShow?

Colometria Shein
Foto: Jennifer Turrubiartes

Dentro de la experiencia hay 5 paradas que te permiten descubrir qué tonos y estilos te van mejor, la primera de estas es un test de escaneo facial en tiempo real donde puedes identificar que paleta de colores le queda mejor a tu tipo de piel y aprender como resaltar ciertas facciones.

Para conocer que outfits te quedan mejor, hay cuatro kioscos que permiten explorar diferentes tipos de ropa para varias ocasiones:

  • Cool Girl: para experimentar con combinaciones de ropa casual
  • Office Lady: con propuestas de vestimenta para ambientes laborales
  • Mom & Baby Kids: dedicada a opciones de moda familiar
  • Elegant: con alternativas de prendas de estilo elegante
shein
Foto: Jennifer Turrubiartes
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Foto: Jennifer Turrubiartes
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Foto: Jennifer Turrubiartes
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Foto: Jennifer Turrubiartes

Además, el recorrido incluye un taller de personalización de bolsas de tela (tote bags), en colaboración con Warner Bros. Discovery, con diseños inspirados en The Powerpuff Girls Los visitantes también encontrarán un espacio dedicado a SHEGLAM, la línea de belleza de la marca, y escenarios para tomar fotografías.

Shein Las Chicas Super Poderosas
Foto: Jennifer Turrubiartes

¿Dónde y cuándo visitar la experiencia gratuita?

Shein
Foto: Jennifer Turrubiartes

Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, el El Digital RoadShow estará disponible en la planta baja del centro comercial Parque Tepeyac, ubicado en Av. Ing. Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, 07460 Ciudad de México. Los horarios para visitarlo son de 12:00 a 20:00 horas.

La activación también contempla encuentros con creadoras de contenido como Yeri MUA, quien tendrá un encuentro con sus seguidores el domingo 8 de noviembre a las 11:15 horas.

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