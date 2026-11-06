¿Quieres saber qué colores te favorecen y cuál es tu estilo? Descubrelo con esta experiencia gratuita en CDMX

Conoce los estilos y tonos que mejor te benefician. Foto: Jennifer Turrubiartes

¿Te has preguntado qué colores favorecen a tu tono de piel o qué tipo de ropa va mejor con tu personalidad? Si tienes esta duda, puedes venir este fin de semana a Digital RoadShow, una activación organizada por SHEIN en Ciudad de México que permite conocer tu colometría y estilo mediante herramientas digitales y pruebas virtuales de vestuario..

La activación que es gratuita estará disponible hasta el domingo 8 de noviembre en el centro comercial Parque Tepeyac, donde los visitantes podrán recorrer distintas estaciones para conocer más sobre su imagen y experimentar con diferentes estilos.

¿Cómo saber qué colores te favorecen y cuál es tu estilo con Digital RoadShow?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Dentro de la experiencia hay 5 paradas que te permiten descubrir qué tonos y estilos te van mejor, la primera de estas es un test de escaneo facial en tiempo real donde puedes identificar que paleta de colores le queda mejor a tu tipo de piel y aprender como resaltar ciertas facciones.

Para conocer que outfits te quedan mejor, hay cuatro kioscos que permiten explorar diferentes tipos de ropa para varias ocasiones:

Cool Girl: para experimentar con combinaciones de ropa casual

para experimentar con combinaciones de ropa casual Office Lady: con propuestas de vestimenta para ambientes laborales

con propuestas de vestimenta para ambientes laborales Mom & Baby Kids: dedicada a opciones de moda familiar

dedicada a opciones de moda familiar Elegant: con alternativas de prendas de estilo elegante

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Además, el recorrido incluye un taller de personalización de bolsas de tela (tote bags), en colaboración con Warner Bros. Discovery, con diseños inspirados en The Powerpuff Girls Los visitantes también encontrarán un espacio dedicado a SHEGLAM, la línea de belleza de la marca, y escenarios para tomar fotografías.

Foto: Jennifer Turrubiartes

¿Dónde y cuándo visitar la experiencia gratuita?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, el El Digital RoadShow estará disponible en la planta baja del centro comercial Parque Tepeyac, ubicado en Av. Ing. Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, 07460 Ciudad de México. Los horarios para visitarlo son de 12:00 a 20:00 horas.

La activación también contempla encuentros con creadoras de contenido como Yeri MUA, quien tendrá un encuentro con sus seguidores el domingo 8 de noviembre a las 11:15 horas.

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