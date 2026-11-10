ISSSTE inicia entrega de hasta 40 días de aguinaldo en noviembre 2026: ¿quiénes lo reciben?

Por primera vez se recibirán 40 días de aguinaldo. Foto: Cuartoscuro

Este 10 de noviembre de 2026 comienza el periodo de pago del aguinaldo de hasta 40 días para trabajadores del Gobierno federal. El beneficio también contempla a pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a sus beneficiarios.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la prestación corresponde al ejercicio fiscal 2026. Sin embargo, no todos recibirán necesariamente 40 días: la cantidad depende de si se trata de un trabajador en activo o de una persona pensionada.

¿Qué pensionados del ISSSTE reciben el aguinaldo?

El decreto incluye a las personas que reciben alguno de estos conceptos:

Pensión civil del ISSSTE.

Pensión militar.

Pensión de gracia.

Haber de retiro.

Beneficiarios o deudos que reciben una pensión del ISSSTE o con cargo al Gobierno federal.

En estos casos, el aguinaldo será de hasta 40 días de la cuota de pensión que tenga asignada cada persona. Si una pensión corresponde a varios beneficiarios, el monto se repartirá proporcionalmente.

¿Qué trabajadores del Estado reciben los 40 días?

Además de los pensionados, el decreto contempla a:

Trabajadores de dependencias federales , como las secretarías de Estado.

, como las secretarías de Estado. Personal de confianza , tanto operativo como de mando.

, tanto operativo como de mando. Militares en activo.

Trabajadores por honorarios , siempre que sus servicios se paguen con recursos destinados a personal del Gobierno federal.

, siempre que sus servicios se paguen con recursos destinados a personal del Gobierno federal. Personal del Servicio Exterior Mexicano.

Para los trabajadores cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el aguinaldo será de 40 días. Para los demás grupos mencionados, será de hasta 40 días, conforme a las reglas aplicables.

¿Cuándo comienza el pago del aguinaldo del ISSSTE?

El decreto establece que el pago podrá realizarse a partir del 10 de noviembre de 2026. Esto no significa que todos los pensionados recibirán el depósito ese mismo día, pues el ISSSTE y las dependencias correspondientes deberán realizarlo conforme a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.

El dinero se entregará por el mismo medio por el que se recibe habitualmente la pensión. También podrá cobrarse a través de un apoderado, conforme a las reglas correspondientes.

¿Quiénes no reciben este aguinaldo?

El decreto excluye a:

Personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales .

. Quienes reciben pagos por conceptos que no están contemplados en el decreto ni en sus lineamientos.

Personal que participa en convenios de coordinación técnica de enseñanza con los gobiernos estatales.

En cambio, si un trabajador contemplado en el decreto prestó sus servicios durante menos de un año en 2026, sí tiene derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo.

¿Cuánto reciben de aguinaldo los trabajadores privados y pensionados del IMSS?

Las reglas cambian para quienes trabajan en empresas privadas y para los pensionados del IMSS:

Trabajadores del sector privado : reciben un mínimo de 15 días de salario por año trabajado. El pago debe realizarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026. Si trabajaron menos de un año, les corresponde la parte proporcional.

: reciben un mínimo de 15 días de salario por año trabajado. El pago debe realizarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026. Si trabajaron menos de un año, les corresponde la parte proporcional. Pensionados del IMSS bajo la Ley 73 : reciben una mensualidad de su pensión base, equivalente a 30 días. El aguinaldo de 2026 se depositó el 2 de noviembre.

: reciben una mensualidad de su pensión base, equivalente a 30 días. El aguinaldo de 2026 se depositó el 2 de noviembre. Pensionados bajo la Ley 97: no reciben aguinaldo, pues este régimen de cuentas individuales no contempla esa prestación.

Así, los pensionados del IMSS tienen condiciones distintas a las de los pensionados del ISSSTE, tanto en el monto como en las fechas de pago.

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