“NeuroTips”: ¿Las etiquetas que te pusieron en la infancia siguen definiendo quién eres?

Las palabras que escuchamos durante la infancia pueden influir en la manera en que nos percibimos y nos comportamos incluso cuando somos adultos. En una nueva entrega de NeuroTips, Sofía Díaz Pizarro explica cómo las etiquetas que recibimos desde pequeños pueden convertirse en creencias sobre nuestra identidad.

Frases como “eres tímida”, “siempre te portas mal” o “eres lenta” pueden parecer comentarios cotidianos, pero los niños pueden interpretarlas como verdades sobre quiénes son.

De acuerdo con Sofía Díaz Pizarro, durante la infancia se construye parte de nuestra identidad y esta influye en nuestro comportamiento. Por eso, las etiquetas que recibimos de nuestros padres, familiares o personas cercanas pueden permanecer en nuestra forma de pensar.

¿Cómo influyen las etiquetas de la infancia en la vida adulta?

La especialista explica que muchas veces, al enfrentar una situación que nos cuesta trabajo, recurrimos a frases que parecen describir nuestra personalidad:

“No me gusta hablar en público, es que soy así”.

“Me enojo rápido, es que soy así”.

“Para el dinero no soy buena, es que soy así”.

Sin embargo, Sofía señala que estas conductas no necesariamente forman parte de nuestra identidad, sino que pueden ser aprendizajes adquiridos durante la infancia.

Como ejemplo, menciona un estudio realizado con niños pequeños en el que a unos se les pidió ayudar y a otros se les identificó como ayudantes. Según explica, quienes recibieron esta última descripción participaron más en la actividad.

La diferencia estuvo en una palabra que vinculó la acción con su identidad.

¿Cómo dejar de etiquetar a los niños?

Sofía Díaz Pizarro propone cambiar la manera en que hablamos tanto de nosotros mismos como de los niños.

En lugar de decir “soy tímida”, sugiere reconocer que aprendimos a mantenernos callados y que podemos desarrollar otras formas de relacionarnos.

En el caso de los padres, recomienda evitar frases que definan a sus hijos por una conducta, como “eres un desordenado”.

En su lugar, propone describir lo que ocurrió: “hoy se te olvidó recoger”.

De esta manera, se señala una acción específica sin convertirla en una característica permanente de la identidad del niño.

La reflexión forma parte del mensaje de su libro Repetir o reescribir, con el que invita a cuestionar las etiquetas que hemos cargado desde pequeños y a reconocer que podemos aprender nuevas formas de actuar.

¿Qué etiqueta te pusieron durante la infancia y hoy estás listo para soltar? Esa es la pregunta que plantea Sofía para abrir la conversación y recordar que nuestra conducta no tiene por qué definir quiénes somos.

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