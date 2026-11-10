Cyber Monday y Cyber Week 2026: qué puedes comprar, cuándo empiezan y cuánto duran

Amazon, Walmart y Best Buy han anunciado sus calendarios de ofertas. Foto: Envato

El Cyber Monday 2026 será el lunes 30 de noviembre, después de Thanksgiving y el Black Friday 2026. Sin embargo, no será necesario esperar hasta ese día para encontrar descuentos: Amazon comenzará su campaña el 19 de noviembre y Best Buy adelantará su evento al domingo anterior.

La duración tampoco será igual en todas las tiendas. Mientras algunas cerrarán sus campañas el lunes, otras mantendrán promociones durante los primeros días de diciembre.

¿Cuándo empiezan Cyber Monday y Cyber Week?

Las fechas centrales de la temporada de compras en Estados Unidos serán:

Black Friday: viernes 27 de noviembre de 2026

Cyber Monday: lunes 30 de noviembre de 2026

Cyber Week: semana de ofertas que comienza el lunes 30 de noviembre y se extiende hasta el viernes 4 de diciembre de 2026, aunque algunas tiendas pueden adelantar o prolongar sus promociones

¿Cuánto duran las ofertas en Amazon, Walmart y Best Buy?

Cada cadena tendrá su propio calendario. Estas son las fechas anunciadas o recogidas en la información disponible al 10 de noviembre.

Amazon: del 19 al 30 de noviembre

Los eventos de Black Friday Week y Cyber Monday de Amazon comenzarán a las 12:00 de la madrugada, hora del Pacífico, del jueves 19 de noviembre y continuarán hasta el lunes 30 de noviembre. La compañía lo confirmó en su anuncio de la campaña de 2026.

Durante esos doce días habrá promociones temáticas. Para Black Friday y Cyber Monday, Amazon también anunció dos lanzamientos de ofertas: a medianoche y a las ocho de la mañana, hora del Pacífico. Los descuentos de esas selecciones llegarán hasta el 60%, pero no se aplicarán a todo el catálogo y estarán sujetos a existencias.

Walmart: del 30 de noviembre al 2 de diciembre

La campaña de Cyber Monday de Walmart está programada del lunes 30 de noviembre al miércoles 2 de diciembre y será exclusivamente por internet.

Ese periodo es distinto de su evento de Black Friday, previsto del 23 al 29 de noviembre. Que ambas campañas sean consecutivas no implica que tendrán los mismos productos o precios.

Best Buy: los descuentos ya están disponibles

La empresa ya tiene disponible su página oficial de Cyber Monday y Black Friday Deals 2026 con algunas ofertas disponibles por tiempo limitado. Sin embargo, no ha informado una fecha de finalización para estas promociones.

La cadena se sumará formalmente el 27 de noviembre, pero también aclara que muchas de las ofertas de su sitio estarán disponibles en tiendas físicas. Aunque Cyber Monday nació como una jornada de compras por internet, no todas las promociones actuales son exclusivamente digitales.

¿Qué puedes comprar durante las promociones?

Las campañas no se limitarán a computadoras o teléfonos. Amazon ya anunció descuentos en tecnología, belleza, ropa, juguetes y artículos para el hogar. Estas son algunas de las categorías y rebajas máximas incluidas en su adelanto oficial de ofertas:

Tecnología: hasta un 50% en audífonos y bocinas seleccionados de Beats, JBL, Marshall y Sonos; hasta un 30% en determinadas laptops y computadoras para videojuegos

Ropa y calzado: hasta un 50% en artículos seleccionados de Calvin Klein, Skechers y Guess

Juguetes: hasta un 45% en productos seleccionados de NERF, Play-Doh, MAGNA-TILES y Mattel

Belleza: hasta un 40% en selecciones de medicube, Color Wow, ANUA y REDKEN

Cocina y limpieza: hasta un 40% en determinados aparatos de Ninja y equipos de limpieza de iRobot y Bissell; hasta un 45% en cafeteras seleccionadas de Keurig

Best Buy, por su parte, menciona televisores, sistemas de cine en casa, teléfonos, consolas, videojuegos y electrodomésticos con 12%, 20% y hasta 50% de descuento.

¿Qué revisar antes de pagar?

Para comparar ofertas, conviene buscar el mismo modelo y no solo el nombre de la marca. Revisa la capacidad, el tamaño, los accesorios incluidos y si el artículo es nuevo o reacondicionado. Después, compara el importe final, con envío y cualquier requisito de membresía.

En Amazon, la compañía anuncia una herramienta de historial de precios que permite consultar hasta un año de datos desde la ficha del producto. Esa información puede ayudar a poner el descuento en contexto, en lugar de guiarse únicamente por el porcentaje destacado.

Por último, comprueba la fecha de entrega y la política de devolución antes de confirmar el pedido. El cierre de la campaña no siempre coincide con el vencimiento de cada oferta: algunas promociones tienen cupos o duran solo unas horas, aunque la tienda siga celebrando Cyber Week.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.