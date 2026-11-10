Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Violencia en Sinaloa

Pese a la visita constante del secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, a Sinaloa la violencia continúa. Desde el 2024 más de 3 mil personas han muerto por la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Trabajadores del IMSS

Trabajadores del IMSS exigieron a Claudia Sheinbaum respuestas sobre las 12 medidas para el Seguro Social. Solicitaron conocer cómo se aplicarán y qué recursos recibirá cada centro de trabajo.

Movilización campesina

Campesinos anunciaron una movilización nacional, para el 17 de noviembre,tras asegurar que no han logrado acuerdos con las autoridades federales para atender sus demandas.

Guerra Rusia-Ucrania

Estados Unidos, Rusia y Ucrania reanudaron conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Sin embargo, el Gobierno estadounidense señaló la necesidad de preservar la integridad territorial ucraniana.

“Regresan” los Beatles

Paul McCartney y Ringo Starr, exintegrantes de The Beatles, se reunirán en un concierto benéfico el enero del 2027 para apoyar a veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

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