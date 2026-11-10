Corte Suprema reactiva el muro fronterizo en Texas: cómo va la obra

La obra continúa mientras se resuelve la petición del gobierno. Foto: Cuartoscuro

La Corte Suprema de EE. UU. permitió al gobierno federal reanudar la construcción del muro fronterizo y de otras obras en la región de Big Bend, en el oeste de Texas. Para ello, suspendió de forma temporal la orden judicial que mantenía frenado el proyecto desde principios de octubre, según la orden publicada por la Corte el 9 de noviembre de 2026.

La suspensión contó con el voto en contra de la jueza Ketanji Brown Jackson. Con ella queda en pausa la orden de una jueza federal de El Paso mientras el gobierno presenta su petición para que la Corte revise el caso a fondo, de modo que la batalla legal por el muro en Big Bend sigue abierta.

Mientras tanto, las máquinas pueden volver a una región de cerca de 500 millas de frontera, donde el proyecto avanzaba entre protestas de residentes, rancheros y organizaciones ambientales. Además, buena parte del terreno por donde pasaría la obra pertenece a particulares, y algunos de ellos se preparan para pelear en tribunales.

¿Qué decidió la Corte Suprema y por qué la decisión es temporal?

La orden, que no lleva la firma de ningún juez en particular, suspendió la medida cautelar que había dictado la Corte de Distrito del Oeste de Texas. Así, la obra puede continuar mientras se resuelve la petición del gobierno para que la Corte revise el caso, un trámite conocido como certiorari.

La decisión es temporal porque depende de ese trámite. La propia orden precisó cómo terminaría la suspensión en cada escenario.

Mientras el gobierno presenta su petición y la Corte la resuelve, la orden de la jueza de El Paso queda sin efecto

Si la Corte decide no revisar el caso, la suspensión termina de manera automática

Si acepta revisarlo, la suspensión sigue vigente hasta que emita su sentencia

Aun así, la Corte adelantó que el gobierno tiene muy altas probabilidades de ganar su argumento sobre los límites de los tribunales en estos casos. Según el texto, la ley de 1996 que regula estas obras solo permite demandas por violaciones a la Constitución, y el reclamo de los demandantes no entra en esa categoría.

¿Por qué la jueza de El Paso había frenado la obra?

La jueza federal Kathleen Cardone dictó el 2 de octubre una orden preliminar que detuvo la construcción en todo el sector Big Bend. Al mismo tiempo, dejó sin efecto las exenciones que el secretario de Seguridad Nacional firmó para saltarse diversas leyes ambientales y de conservación, con el argumento de que la región es una zona de alto ingreso ilegal que necesita más barreras.

Para la jueza, el secretario probablemente no tenía una autorización clara del Congreso para firmar esas exenciones. La demanda la presentaron un guía de río, la organización ambiental Center for Biological Diversity y un grupo que protege una iglesia histórica en Ruidosa, Texas, que alegaron daños al paisaje, a sus actividades recreativas y al medio ambiente.

Por su parte, la Corte coincidió con el gobierno en que la orden de la jueza le impedía avanzar en sus intereses “apremiantes” de seguridad fronteriza. Además, retomó una declaración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) según la cual la pausa costaba casi medio millón de dólares diarios, un dinero que no se podría recuperar aunque el gobierno ganara el caso.

Incredibly disappointed by the Supreme Court’s decision. Just last week, Texans made it clear they want leaders focused on what matters to their families and communities. Destroying our natural landscapes is not the direction we should be going.



We can secure our border without… https://t.co/5aUTjtGI5w — Cesar Blanco (@CesarJBlanco) November 10, 2026

¿Qué incluye el proyecto y por qué gran parte pasaría por terrenos privados?

El sector Big Bend abarca unas 500 millas, cerca de una cuarta parte de toda la frontera con México. De acuerdo con AP, el gobierno planea gastar 7 mil 500 millones de dólares en esa región, como parte de un proyecto de muro de 46 mil millones. El gobierno también ha advertido que si Big Bend queda como una de las pocas zonas sin infraestructura, el cruce ilegal podría desviarse hacia allá.

El plan no es igual en toda la región. Dentro del parque nacional Big Bend, por ejemplo, el diseño no contempla un muro tradicional, según CNN. En conjunto, el proyecto incluye estos elementos.

Un muro de acero de 30 pies de alto en tramos fuera de los parques

Barreras para vehículos

Caminos de patrulla nuevos y mejoras a caminos existentes

Tecnología de vigilancia

Sobre el avance al avance, los primeros paneles del muro se instalaron a mediados de septiembre en Big Bend 1, un tramo de 47 millas en el condado de Hudspeth. En el parque nacional, en cambio, CBP pausó los trabajos en agosto, tras las críticas de republicanos y demócratas por la aparición de excavadoras. Esa pausa venció el 30 de septiembre, según Newsweek, y dos días después la orden de la jueza Cardone frenó las obras en todo el sector.

A diferencia de otras zonas de la frontera, gran parte de la tierra en Texas es privada o estatal, lo que obliga al gobierno a negociar con los dueños o a recurrir a la expropiación, conocida en inglés como eminent domain. Según la organización Conserve Big Bend, citada por Telemundo, 65% de las 609 millas del proyecto en el sector está en terrenos privados, una estimación de la propia organización, que encabeza una de las demandas contra la obra.

¿Qué pasa con las demandas de propietarios y residentes de la zona?

Además del caso que llegó a la Corte Suprema, los opositores presentaron varias demandas. Entre ellas está la demanda de seis propietarios y la organización Conserve Big Bend, que el 14 de septiembre acudieron a una corte federal en Washington para impugnar que Big Bend sea considerada una zona de alto ingreso ilegal, ya que, según estadísticas de la propia CBP, concentra cerca de 1% de los arrestos en la frontera sur.

Aunque la decisión de la Corte Suprema no resuelve esos otros casos, su razonamiento, que limita estas demandas a reclamos constitucionales, podría pesar en ellos. En paralelo, CBP llegó a acuerdos con decenas de propietarios, mientras el Departamento de Justicia contrató abogados en Texas para posibles juicios de expropiación, casos en los que los tribunales suelen darle la razón al gobierno.

Para quienes tienen propiedades en la zona y reciben cartas del gobierno, algunos pasos pueden ayudar a proteger sus derechos.

Revisar con calma cualquier aviso de CBP y no firmar acuerdos de acceso o venta sin asesoría legal

Buscar un abogado especializado en expropiación o derecho de propiedad, ya que la compensación se puede negociar

Guardar documentos que acrediten la propiedad, el uso de la tierra y su valor

¿Cuáles son los siguientes pasos del caso?

El siguiente movimiento le toca al gobierno, que debe presentar su petición formal ante la Corte Suprema. Por la forma en que está redactada la ley de 1996, las apelaciones en estos casos no pasan por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, sino que van directo al máximo tribunal.

Mientras tanto, el juicio de fondo sigue abierto en El Paso y las demás demandas avanzan por separado. Para los residentes de la región, la orden significa que las obras pueden retomarse en cualquier momento mientras siga vigente la suspensión.

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