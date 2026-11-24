Viajar y trabajar de manera remota implica llevar distintos dispositivos electrónicos y buscar la forma de mantenerlos con batería durante el día.

Para esos momentos, Juan Guevara, experto en tecnología y columnista de Unotv.com, probó la nueva Anker Power Bank 165W 25000mAh, una batería portátil que permite cargar varios equipos al mismo tiempo.

Desde Camden Park, al oeste de Houston, Texas, en Estados Unidos, el especialista realizó una prueba de campo de este dispositivo y destacó su portabilidad, las conexiones que ofrece y la posibilidad de llevarlo en el equipaje de mano durante un viaje en avión.

¿Qué características tiene la Anker Power Bank 165W 25000mAh?

Una de las características que Juan Guevara destacó es su tamaño, pues señaló que la batería pesa alrededor de 250 gramos y puede guardarse fácilmente en una mochila o un portafolio.

Además, indicó que cuenta con aprobación para viajar en el equipaje de mano dentro de un avión, una característica que puede resultar útil para quienes necesitan mantener sus dispositivos cargados durante sus traslados.

En cuanto a sus conexiones, la batería incorpora cuatro puertos USB: tres USB-C y uno USB-A. Esto permite conectar distintos equipos al mismo tiempo, sin depender de una sola entrada.

Durante su prueba, Guevara explicó que puede utilizarse para cargar una MacBook, que requiere aproximadamente entre 65 y 70 watts de salida, así como un iPad, cuyo consumo estimó entre 10 y 15 watts.

Incluso mencionó la posibilidad de conectar un Starlink Mini, por lo que destacó su utilidad para quienes necesitan mantener una conexión a internet mientras trabajan fuera de casa o de una oficina.

La batería también incorpora dos cables USB-C

Otro de los elementos que llamó la atención del especialista es que la Anker Power Bank incluye dos cables integrados, por lo que no es necesario llevar uno adicional para utilizarla.

Uno de ellos se encuentra en la parte superior y es retráctil, con una longitud aproximada de 70 centímetros. El segundo es un cable USB-C más grueso y cuenta con un recubrimiento reforzado.

Este último también funciona como una especie de agarradera para transportar la batería, un detalle que Juan Guevara señaló entre los aspectos que le gustaron del dispositivo.

De acuerdo con su explicación, la batería tiene una capacidad de 25,000 mAh y una energía de 90 Wh. La autonomía puede variar según los equipos conectados y el consumo de cada uno; durante su colaboración, el experto mencionó un rango de entre una y tres horas al cargar varios dispositivos.

¿Cuánto cuesta la Anker Power Bank 165W 25000mAh?

Juan Guevara señaló que esta batería portátil tiene un precio aproximado de 100 dólares en Estados Unidos y que también está disponible en México.

Más allá de su costo, el columnista de Uno TV destacó la comodidad de llevarla en una mochila o en el equipaje de mano, especialmente para quienes viajan con frecuencia o trabajan de manera remota.

La posibilidad de conectar varios dispositivos, contar con cables integrados y transportarla durante los viajes son algunos de los aspectos que resaltó durante su prueba de campo en Houston.

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