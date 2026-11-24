Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: Cuartoscuro

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que presentará una denuncia penal contra el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por un presunto desvío de recursos públicos superior a los 3 mil millones de pesos durante su gestión en el Gobierno Federal.

El líder priista afirmó que trabaja en la documentación de los señalamientos para presentar la denuncia en las próximas semanas.

“El chino Chong, es el más corrupto, desvío de más de 3 mil millones. Vamos a trabajar en las próximas semanas, vamos a presentar una denuncia penal una vez más en contra del Chino Chong y de toda esta pandilla de corruptos que desviaron miles de millones de pesos de recursos públicos. Está señalado, hay señalamientos claros, públicos, lo vamos a documentar una vez más y lo vamos a denunciar”, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Moreno acusa irregularidades durante gestión de Osorio Chong

Moreno Cárdenas sostuvo que las presuntas irregularidades corresponden al periodo en que Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación.

Aseguró que existen expedientes y actuaciones en los que aparecen señalados exfuncionarios de esa administración, algunos de los cuales, según afirmó, no se han presentado a declarar.

El dirigente del PRI señaló que los presuntos desvíos superan los 3 mil millones de pesos y que también existen señalamientos relacionados con distintas operaciones. Sin embargo, durante sus declaraciones no presentó detalles de los expedientes ni documentación que acreditara las acusaciones.

“Hay funcionarios públicos que están desaparecidos de la administración del Chino Chong al frente de Gobernación, que no han dado la cara, que no se han presentado a declarar, con desvíos multimillonarios, los más de 3 mil millones que se han acreditado, pero también de operaciones, de todos los señalamientos que hay”, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno responde a críticas de Osorio Chong

Cuestionado sobre las declaraciones del expriista, quien habría señalado que el partido carece de rumbo, Moreno desestimó sus críticas y aseguró que Osorio Chong ya no pertenece al PRI porque fue expulsado.

Además, lanzó descalificaciones personales contra el exsecretario de Gobernación.

“Él ya no está en el PRI, si ustedes lo saben, aparte que nosotros lo corrimos por impresentable… Ni reconocí al chino Chong, todo abotargado. Me dicen que todo el día se echa los tragos, es verdaderamente lamentable”, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

PRI acusa a Morena de proteger a exmilitantes

“Alito” también acusó a Morena de brindar protección política a quienes fueron integrantes del PRI y ahora cuestionan a la dirigencia tricolor.

Advirtió que mantendrá sus señalamientos durante las próximas campañas electorales y afirmó que el partido oficialista permite que sus exmilitantes eviten responder por las presuntas irregularidades.

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