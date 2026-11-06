¿Por qué la disculpa de Luis de Llano es una forma de revictimización para Sasha Sokol?

Sasha Sokol. Foto: Cuartoscuro

La disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol constituye una nueva forma de revictimización, al no reconocer plenamente el abuso sexual cometido cuando la cantante tenía 14 años, advirtió Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien señaló que el productor intenta mantener el control de la narrativa pese a existir una sentencia civil en su contra.

En entrevista con Uno TV, el especialista explicó que la reparación del daño exige reconocer la violencia sexual, la desigualdad de poder y la responsabilidad del agresor, sin trasladar la culpa a la víctima ni a su familia.

“Para las víctimas en su derecho al tiempo la reparación del daño incluye el reconocimiento público, incluye también actualizar la narrativa porque esto les dignifica, les da fuerza”, afirmó.

Además, advirtió que omitir estos elementos también envía un mensaje a otras personas que sufrieron abuso sexual durante su infancia y todavía no han denunciado.

Cabe destacar, que el caso de abuso se remonta a los años 80, cuando Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39 años, quien ejercía una posición de poder como productor. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México calificó el vínculo como “ilícito y asimétrico”, debido a la diferencia de edad y a la relación de autoridad que existía entre ambos.

En junio de 2025, la SCJN confirmó la sentencia civil contra Luis de Llano, al negarle un amparo y dejar firmes las medidas de reparación por el daño causado a Sasha Sokol, entre ellas se encontraba ofrecer una disculpa pública.

¿Qué debía reconocer Luis de Llano en su disculpa pública?

Sasha Sokol rechazó el video difundido por Luis de Llano, al señalar que no corresponde a la disculpa pública ordenada por la justicia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció la responsabilidad civil del productor por el daño moral causado a la cantante.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

De acuerdo con lo explicado por Juan Martín Pérez, el reconocimiento público debía dejar claros tres elementos fundamentales.

Sasha Sokol tenía 14 años cuando comenzó el abuso y no podía consentir en condiciones de igualdad una relación con un adulto.

cuando comenzó el abuso y no podía consentir en condiciones de igualdad una relación con un adulto. Luis de Llano ejerció una posición de poder frente a una niña, por lo que la responsabilidad de los hechos recae en él.

frente a una niña, por lo que la responsabilidad de los hechos recae en él. Los padres de Sasha Sokol no deben ser responsabilizados por la conducta del agresor.

“No es perdón, no es lo que tiene que pedir, tiene que solicitar una disculpa pública dejando claro que él ejerció su poder como adulto frente a una niña de 14 años y que no es responsabilidad de los padres”.

El especialista consideró que el mensaje difundido por el productor no constituye un reconocimiento adecuado de la violencia, pues intenta modificar la manera en que se presentan los hechos, pese a la existencia de una sentencia.

“Y lo que hace el señor Del Llano es volver a ejercer dominio. No cumple con la sentencia, es decir, hay un texto acordado en la sentencia que no cumplió”, destacó.

El amor romántico y las narrativas que justifican el abuso sexual infantil

Para Juan Martín Pérez, presentar el abuso sexual contra una niña como una relación sentimental contribuye a normalizar la violencia, particularmente cuando existe una diferencia de edad y una posición de poder entre un adulto y una menor.

El especialista explicó que estas narrativas se sostienen en ideas como el amor romántico, la creencia de que el amor justifica cualquier diferencia de edad y la representación de niñas que supuestamente seducen o manipulan a hombres adultos.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia

Pérez mencionó que estas representaciones también aparecen en la literatura y el cine, como ocurre con la figura de Lolita, utilizada para construir la imagen de una niña seductora y un adulto que supuestamente no puede resistirse.

Sin embargo, enfatizó que el abuso sexual infantil ocurre en relaciones desiguales de poder y la responsabilidad corresponde al adulto agresor, nunca a las niñas y los niños.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación frente al abuso sexual?

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia también cuestionó la responsabilidad de los medios de comunicación cuando reproducen sin contexto las declaraciones de personas condenadas por hechos relacionados con violencia sexual.

Advirtió que presentar las versiones del agresor y la víctima como si estuvieran en igualdad de condiciones puede invisibilizar las relaciones de poder, especialmente cuando existe una resolución judicial que establece responsabilidades.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

En el caso de Sasha Sokol, destacó la importancia de recordar que Luis de Llano fue condenado por daño moral en la vía civil, resolución que fue confirmada por la Suprema Corte. Esto no equivale a una condena penal por abuso sexual.

El especialista insistió en que la cobertura periodística debe colocar en el centro a las víctimas y las obligaciones de los agresores, en lugar de priorizar su reputación o reproducir argumentos que relativicen la violencia.

¿Por qué una víctima de abuso sexual puede denunciar décadas después?

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el derecho al tiempo, que reconoce que las víctimas de violencia sexual durante la infancia pueden necesitar años para identificar lo ocurrido, procesar sus consecuencias y encontrar condiciones seguras para buscar justicia.

Juan Martín Pérez explicó que el silencio durante décadas de una víctima no invalidan por sí mismas su experiencia de violencia.

“Que una víctima se reconozca como tal va a depender de que tenga un entorno seguro y que adquiera conciencia de la relación desigual, de la violencia o de las violencias y de que esto no es normal y sobre todo que no es su culpa”.

El especialista recordó que las relaciones familiares, sociales y de poder pueden dificultar que niñas y niños identifiquen el abuso o encuentren condiciones seguras para denunciar.

También señaló que el derecho al tiempo es importante para comprender por qué las víctimas pueden buscar verdad y justicia incluso décadas después, aunque los plazos y las posibilidades legales de denuncia dependen del delito y de la legislación aplicable.

¿Por qué una víctima debe seguir exigiendo justicia después de una sentencia?

Para Juan Martín Pérez, uno de los aspectos más graves del caso Sasha Sokol es que la cantante todavía tenga que exigir el cumplimiento de una resolución judicial, después de haber sostenido un proceso legal para obtener el reconocimiento del daño.

El especialista cuestionó que las víctimas deban asumir la responsabilidad de denunciar, aportar pruebas, enfrentar litigios prolongados y posteriormente reclamar que las autoridades hagan cumplir las sentencias.

“Ya en sí mismo es revictimizante que las víctimas sean no sólo las que denuncien, las que aporten pruebas, las que den seguimiento a un largo litigio, además costoso, y aún frente al incumplimiento, tener que exigir a la autoridad que actúe”.

Pérez también señaló la importancia de que el Poder Judicial garantice el cumplimiento de sus resoluciones, pues la ausencia de una respuesta institucional ante un posible incumplimiento puede afectar la confianza de otras víctimas que buscan justicia.

Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, el reconocimiento público de la violencia sexual tiene una trascendencia que va más allá del caso de Sasha Sokol, porque puede ayudar a otras víctimas a identificar el abuso y comprender que no son responsables de lo ocurrido.