Fiscalía de CDMX confirma investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación; hubo orden de aprehensión

Foto: AFP

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que mantiene abierta una investigación contra Vadhir Derbez por el caso de presunta violación contra una modelo en abril pasado.

La dependencia capitalina aclaró que esta investigación es distinta a la que salió a la luz esta semana, luego de que el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano convocara a una conferencia de prensa para hablar de otro presunto caso de violación.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclara que mantiene abierta una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”, se lee en la Tarjeta Informativa difundida este viernes 6 de noviembre.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán.… pic.twitter.com/x6enPwuNq5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

Hubo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

Asimismo, la Fiscalía capitalina dio a conocer que, como parte del procedimiento, obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación contra Vadhir “N”.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que, tras un amparo promovido por el artista, la orden de aprehensión quedó sin efectos. Esto permite que enfrente el procedimiento en libertad, aunque deberá atender los requerimientos judiciales que correspondan

“Es importante precisar que esta resolución no significa que la investigación haya concluido ni exime al investigado de atender los requerimientos judiciales que legalmente correspondan”, resaltó la Fiscalía de la Ciudad de México.

Vadhir Derbez no ha comparecido ante la Fiscalía

De la misma manera, la corporación informó que, aunque el hijo de Eugenio Derbez y su equipo de abogados señalaron que colaborarían con la investigación, no ha comparecido ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”, resaltó la dependencia.

Finalmente, la Fiscalía destacó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y así, garantizar el acceso a la justicia de la denunciante, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de todas las partes.

¿Qué se sabe de la otra denuncia contra Vadhir Derbez?

Aunque inicialmente se pensó que la convocatoria a una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) estaba relacionada con la investigación por hechos presuntamente ocurridos en abril, los abogados del despacho Vega Mac Gregor Arellano dieron a conocer en entrevistas que se trata de una nueva denunciante.

El abogado Adrián Regino explicó al programa Ventaneando que la dependencia federal contactó a la firma y dio seguimiento a la carpeta de investigación después de la convocatoria a los medios, por lo que la conferencia se canceló.

Aunque evitó dar detalles del caso y de la identidad de la denunciante, mencionó que el despacho considera que existen elementos para sustentar la denuncia. Sin embargo, subrayó que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades.

Por su parte, Leopoldo Vega, también de la firma Vega Mac Gregor Arellano, confirmó ante distintos medios de comunicación que se trata de una nueva denunciante y señaló que la investigación seguirá en curso.

Se cancela la conferencia de prensa que había sido convocada para el día de hoy a las 10:00 de la mañana. pic.twitter.com/84uiGG6ueN — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 5, 2026

Mientras tanto, ni Vadhir Derbez ni su equipo legal se han pronunciado sobre esta nueva denuncia.

¿Qué se sabe de la primera denuncia contra Vadhir Derbez?

En mayo pasado, Vadhir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez, habló públicamente de la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de violación. De acuerdo con la información que se dio a conocer entonces, la denunciante sería una modelo estadounidense de 19 años.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, en la que estuvo acompañado de su equipo legal, el actor negó las acusaciones y aseguró que se trataba de un intento de extorsión. Según su versión, le exigieron 350 mil dólares para evitar acciones legales.

También informó que la denuncia fue presentada el pasado 2 de abril y se hizo pública el 6 de mayo.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró Vadhir Derbez en aquel momento.

Durante la entrevista, confirmó que conoce a la denunciante, pues participó en una grabación relacionada con uno de sus proyectos.

Sin embargo, negó haber estado a solas con ella en algún momento del rodaje y aseguró que existen múltiples testigos.

Por otro lado, la representación legal de Vadhir Derbez dijo sospechar de la posible existencia de una red de delincuencia organizada con presuntos vínculos colombianos y mexicanos.

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