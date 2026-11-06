Mariposa monarca: ¿cuándo visitar los santuarios y qué debes saber antes de ir?

Cuándo abren santuarios mariposa monarca. Fotos: Cuartoscuro

Como cada noviembre, México se prepara para recibir a millones de mariposas monarca que llegan desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno en los bosques de oyamel de Michoacán y el Estado de México. Si planeas visitar alguno de sus santuarios durante la temporada 2026-2027, en Uno TV te decimos cuándo abrirán, dónde se encuentran, cuánto cuesta la entrada y las recomendaciones debes seguir para observarlas sin alterar su entorno.

Los santuarios de la mariposa monarca abrirán sus puertas al público a partir del próximo 20 de noviembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Michoacán.

La apertura permitirá a los visitantes recorrer los espacios naturales donde estos lepidópteros encuentran refugio durante los meses más fríos del año, luego de realizar un viaje de poco más de 4 mil kilómetros desde Norteamérica.

¡Bienvenidas a su hogar invernal! 🍂🦋🇲🇽



A finales de octubre y coincidiendo con las celebraciones del Día de Muertos, las mariposas monarca completan su travesía de miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para llegar a los bosques de oyamel en México.



En la tradición… pic.twitter.com/rzuSx4SFE4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 3, 2026

¿Cuándo es la mejor temporada para visitar los santuarios de la mariposa monarca?

Aunque las primeras mariposas comienzan a llegar a territorio mexicano desde octubre, la temporada turística de los santuarios inicia hasta que las colonias se encuentran establecidas y los espacios están preparados para recibir visitantes.

Para la temporada 2026-2027, la apertura está anunciada para el 20 de noviembre. La estancia de las mariposas en los bosques mexicanos se prolonga habitualmente hasta marzo, cuando comienzan su viaje de regreso hacia Estados Unidos y Canadá.

Si buscas observarlas en pleno vuelo, enero y febrero suelen ser los meses más recomendables. Esto se debe a que, cuando aumenta la temperatura durante el día, las mariposas salen de los racimos que forman en las ramas de los árboles y despliegan sus alas.

¿Dónde están los santuarios de la mariposa monarca en México?

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se extiende por territorios de Michoacán y el Estado de México. Sin embargo, no todos sus paradores turísticos reciben visitantes ni todos tienen presencia de colonias de mariposas durante cada temporada.

Para el ciclo 2026-2027, la información difundida sobre la apertura y los costos contempla cuatro paradores turísticos con presencia de mariposa monarca:

Michoacán

El Rosario: se encuentra en el municipio de Ocampo y es uno de los santuarios más conocidos y visitados de la región.

se encuentra en el municipio de Ocampo y es uno de los santuarios más conocidos y visitados de la región. Sierra Chincua: está ubicado en Angangueo, en una zona montañosa de bosques de oyamel.

está ubicado en Angangueo, en una zona montañosa de bosques de oyamel. Senguio: se localiza en el municipio del mismo nombre, al norte de la reserva.

Estado de México

La Mesa: se encuentra en el municipio de San José del Rincón, dentro de la zona de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

En temporadas anteriores también han recibido visitantes otros espacios, como Piedra Herrada y El Capulín, en el Estado de México. No obstante, es importante verificar su apertura para este ciclo.

Según estimaciones de ejidatarios michoacanos se espera un aumento de población de mariposas monarca en esta temporada 2026, que termina en marzo de 2027.

¿Cuánto cuesta visitar los santuarios de la mariposa monarca en 2026?

Los precios difundidos para la temporada 2026-2027 contemplan las siguientes cuotas de entrada en los cuatro paradores turísticos mencionados:

Adultos: 150 pesos

Niñas y niños de 6 a 12 años: 100 pesos

Menores de 5 años: entrada gratuita

En el caso de El Rosario y Sierra Chincua, también se ofrece el traslado a caballo para quienes prefieren evitar parte de la caminata. El costo reportado es de 200 pesos por trayecto, es decir, 400 pesos por el recorrido de ida y vuelta.

En estos dos santuarios, el acceso vehicular por el parador Los Remedios tiene un costo reportado de 100 pesos.

Los costos corresponden a la información difundida para la temporada 2026-2027. Se recomienda confirmarlos directamente con el parador turístico antes de realizar el viaje, así como preguntar por los servicios adicionales.

¿Qué debes saber antes de visitar un santuario de la mariposa monarca?

La visita a estos espacios naturales requiere seguir ciertas indicaciones para proteger a las colonias de mariposas durante su periodo de hibernación.

Las autoridades ambientales y los guías locales recomiendan respetar el código de conducta de los visitantes. Entre las principales medidas se encuentran:

Respetar los senderos establecidos y no salir de las áreas permitidas

Seguir las indicaciones de las y los guías locales durante el recorrido

Mantener silencio para no alterar el entorno de las mariposas

No tocar, capturar, molestar ni llevarse ejemplares, incluso si están en el suelo

No utilizar flash para tomar fotografías

No fumar ni encender fogatas dentro del bosque

No ingresar con mascotas, armas de fuego ni objetos punzocortantes

No introducir alimentos ni bebidas alcohólicas

No llevarse plantas, animales, hongos o cualquier otro elemento del bosque

No tirar basura y utilizar los espacios destinados para ello

Respetar los límites de acceso establecidos para observar las colonias

Evitar el uso de sanitizantes o gel antibacterial cerca de las mariposas

También se recomienda limitar el tiempo de la estancia dentro de las zonas de observación, para permitir que más personas puedan disfrutar de la experiencia y evitar alteraciones en las colonias.

Si planeas conocer alguno de estos recintos, recuerda que la experiencia consiste en observar a las mariposas en su entorno natural, sin tocarlas ni alterar el lugar que les sirve de refugio.

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