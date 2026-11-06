Portal 11:11 de noviembre: La Güera de las Estrellas explica qué significa y cómo aprovechar su energía

Noviembre llega con el portal 11:11, una fecha que, de acuerdo con la Güera de las Estrellas, estará marcada por cambios, aprendizajes y decisiones importantes.

Durante su participación de este jueves en el noticiero A las Nueve en Uno, la astróloga explicó qué representa este fenómeno desde la numerología y compartió algunas recomendaciones para prepararse.

La Güera señaló que noviembre es un mes número 11 y que este periodo traerá lecciones, movimientos y transformaciones.

Según su interpretación, el número está relacionado con cambios de estructuras, caídas y situaciones que podrían salir a la luz.

“Estamos ya en noviembre y es un mes número 11, 11 que nos deja lecciones, aprendizajes, cambios y bien este portal 11:11 que, más que nada es un cambio bastante importante”, comentó.

¿Qué significa el portal 11:11 de noviembre?

La Güera de las Estrellas explicó que el número 11 representa cambios, estrategias, movimientos y transformaciones. En ese sentido, relacionó este periodo con la caída de estructuras y la posibilidad de que salgan a la luz situaciones que permanecían ocultas.

También recordó que anteriormente había recomendado preparar una mochila de emergencia. Aclaró que esta medida debe entenderse como una forma de prevención y cuidado, similar a tener lo necesario para un simulacro, por lo que invitó a mantener una actitud positiva, pero sin dejar de tomar precauciones.

Para la astróloga, noviembre también representa una oportunidad para hacer conciencia, confiar en las propias decisiones y prestar atención a las palabras y acciones.

Luna nueva en Escorpio: ¿qué recomienda?

Antes de la llegada del portal 11:11, la Güera de las Estrellas habló de la luna nueva en Escorpio, que comenzará el 9 de noviembre y que, según explicó, intensificará las emociones, los pensamientos y las decisiones.

Aclaró que la pasión no debe entenderse únicamente desde el terreno sentimental, pues también puede manifestarse en las determinaciones, acciones, palabras y pensamientos.

Aunque las lunas nuevas suelen relacionarse con comienzos y cambios, en esta ocasión recomendó actuar con cautela y tomar conciencia antes de decidir.

“Es una luna, aunque sea nueva, para soltar, para soltar, para cierres”, explicó. También anticipó que, desde su interpretación, podrían presentarse numerosos cierres durante este periodo.

¿Por qué el 11 de noviembre es una fecha especial?

La astróloga explicó que el portal 11:11 no se limita al 11 de noviembre, pues también se relaciona con las horas 11:11 de la mañana y 11:11 de la noche. Sin embargo, destacó que el del 11 de noviembre es el portal más fuerte del año.

En su explicación numerológica, relacionó el 11 de noviembre con el número cuatro, al que vinculó con los cuatro puntos cardinales —norte, sur, este y oeste— y los cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra.

Además, señaló que encontrar repetidamente el número 11:11 en el reloj o en otros lugares puede interpretarse como un mensaje relacionado con cambios, equilibrio y determinaciones importantes.

La Güera agregó que este año la fecha también incorpora el número cinco, al considerar la cifra correspondiente a 2026. Lo relacionó con el pentágono y con el ser humano, al que describió a partir de cinco componentes: cabeza, cuerpo, mente, alma y extremidades.

A partir de esta interpretación, invitó a las personas a tomar un papel activo en los cambios que desean conseguir.

“Tú no tienes que pedir que la energía gire a tu favor, tú empiezas a hacer que gire, tú empiezas a tomar decisión, no puedes estar pidiendo que las cosas te lleguen, actúa, construye, genera, activa, haz conciencia”, expresó.

Ritual para el portal 11:11: ¿qué recomienda hacer?

Para aprovechar la energía del 11 de noviembre, la Güera de las Estrellas compartió un ritual que consiste en encender una veladora, colocar un vaso con agua y soplar canela dentro de la casa.

De acuerdo con su explicación, la recomendación es dejar que la veladora se consuma y, al terminar, utilizar el agua que quedó en el vaso para regar una planta.

La astróloga señaló que, al soplar la canela en el hogar, se busca abrir caminos y atraer dinero, salud y mejores emociones.

Finalmente, advirtió que, desde su perspectiva, se aproxima un cambio importante a nivel mundial, aunque aclaró que una transformación no necesariamente representa un problema, sino que también puede significar una nueva forma de vivir y avanzar.

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