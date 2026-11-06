Del IMSS al Poder Judicial: las protestas que sacuden a México

Diversos sectores han manifestado sus demandas. Foto: Cuartoscuro

Durante las últimas semanas, México ha vivido jornadas intensas de protestas protagonizadas por distintos sectores de trabajadores que exigen mejoras en sus condiciones laborales, prestaciones y salarios, además de denunciar problemas que afectan su estabilidad y el desempeño de sus actividades. Entre las movilizaciones recientes destacan las de los transportistas, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los paros y manifestaciones han provocado afectaciones en vialidades, carreteras y actividades institucionales. Sin embargo, detrás de las movilizaciones hay demandas distintas: mientras los transportistas exigen mayor seguridad en las carreteras, los trabajadores judiciales rechazan nuevas evaluaciones laborales y el personal del IMSS reclama mejores salarios, cambios en su dirigencia sindical y condiciones adecuadas para trabajar.

Transportistas exigen seguridad en carreteras y mejores condiciones

El paro nacional de transportistas del 26 y 27 de octubre reunió a distintas organizaciones del sector, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) y el Instituto de la Defensa del Conductor (INDECO).

Las movilizaciones incluyeron bloqueos parciales y marchas lentas en distintos puntos carreteros del país, entre ellos las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Toluca y el Arco Norte, así como accesos a zonas fronterizas.

Entre sus principales demandas estuvieron:

Mayor seguridad en carreteras: piden frenar los asaltos, extorsiones y asesinatos de operadores del transporte.

piden frenar los asaltos, extorsiones y asesinatos de operadores del transporte. Revisión de estímulos fiscales al diésel: rechazan los cambios en los criterios para acceder a beneficios fiscales relacionados con los gastos de operación y peajes.

rechazan los cambios en los criterios para acceder a beneficios fiscales relacionados con los gastos de operación y peajes. Fin de abusos en grúas y corralones: denuncian cobros excesivos y presuntas extorsiones de corporaciones policiales.

Las organizaciones levantaron temporalmente el paro luego de acordar mesas de trabajo con dependencias federales, entre ellas las secretarías de Gobernación, Hacienda y Trabajo. En las reuniones también se abordaron temas fiscales y las condiciones para implementar la reducción de la jornada laboral en el sector.

Trabajadores del Poder Judicial rechazan evaluaciones laborales

Este viernes 6 de noviembre, trabajadores de distintos sindicatos del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro indefinido y realizaron bloqueos en la Ciudad de México y otras entidades.

Entre los puntos afectados en la capital se encuentran la Calzada Ignacio Zaragoza, frente al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro; avenida Insurgentes Sur, a la altura de La Bombilla; y las laterales de Periférico Sur, en la zona de Las Flores. También se reportaron movilizaciones en sedes judiciales de otros estados, como Nuevo León, Chiapas y Tlaxcala.

El principal motivo de la protesta es el rechazo a las evaluaciones programadas para el 14 y 15 de diciembre por el Órgano de Administración Judicial.

Los trabajadores consideran que estos exámenes ponen en riesgo sus derechos laborales adquiridos, la estabilidad en sus empleos y la carrera judicial, particularmente después de los cambios derivados de la reforma al Poder Judicial.

Como parte de las movilizaciones, los inconformes colocaron cadenas en los accesos de algunas sedes, entre ellas la de San Lázaro, y advirtieron que mantendrán el paro mientras no se atiendan sus demandas.

Personal del IMSS prepara megamarcha por salarios y condiciones laborales

Por su parte, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una megamarcha nacional para el próximo 9 de noviembre, en medio de inconformidades relacionadas con el aumento salarial acordado y la dirigencia sindical.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Aumento salarial: rechazan el incremento global de 8% anunciado el 21 de octubre y piden que el aumento directo al salario tabular sea de al menos 10%.

rechazan el incremento global de 8% anunciado el 21 de octubre y piden que el aumento directo al salario tabular sea de al menos 10%. Destitución de Rafael Olivos Hernández: inconformes exigen la salida del dirigente sindical, a quien acusan de presuntas violaciones estatutarias y acoso.

inconformes exigen la salida del dirigente sindical, a quien acusan de presuntas violaciones estatutarias y acoso. Abasto de medicamentos e insumos: denuncian carencias de materiales y medicamentos que, aseguran, dificultan sus actividades y la atención a los pacientes.

Los trabajadores han realizado asambleas y preparan las movilizaciones previstas para el 9 de noviembre, con las que buscan que sus demandas sean atendidas.

¿Qué tienen en común las protestas de estos tres sectores?

Aunque los conflictos tienen distintos orígenes, los tres sectores coinciden en exigir que se atiendan problemas que afectan sus condiciones de trabajo.

Los transportistas ponen el acento en la seguridad y los costos de operación; los trabajadores del Poder Judicial defienden sus derechos laborales y la estabilidad de sus puestos, mientras que el personal del IMSS reclama mejoras salariales, cambios sindicales y mejores condiciones para desempeñar sus labores.

Por ahora, las movilizaciones tienen distintos estatus: el paro transportista se levantó temporalmente tras acuerdos para instalar mesas de trabajo; los trabajadores judiciales mantienen un paro indefinido y el personal del IMSS tiene prevista una megamarcha para el 9 de noviembre.

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