¿Más olas de frío este invierno? Vórtice polar se debilita antes de tiempo

El Niño puede ser el factor que debilite el vórtice polar. Foto: Getty Images

Meteorólogos detectaron una perturbación temprana e inédita del vórtice polar, un fenómeno atmosférico que podría aumentar la probabilidad de olas de frío en Estados Unidos, Europa y Asia oriental durante los próximos meses.

Sin embargo, los científicos todavía investigan qué provocó que este sistema comenzara a debilitarse desde principios de noviembre.

¿Qué es el vórtice polar y por qué se debilita?

El vórtice polar es un enorme sistema de aire frío y baja presión que circula habitualmente de oeste a este a gran altura sobre el Ártico.

Normalmente, se fortalece durante el otoño y alcanza su máxima intensidad alrededor de enero; sin embargo, puede debilitarse durante la segunda mitad del invierno, generalmente entre enero y marzo.

Cuando esto sucede, las masas de aire extremadamente frío pueden desplazarse hacia el sur y alcanzar regiones de Europa, América del Norte y Asia.

La particularidad de este año es que los científicos detectaron señales de debilitamiento desde principios de noviembre, mucho antes de lo habitual.

Una alteración poco común para esta fecha

De acuerdo con especialistas consultados por la agencia AFP, se trata de una alteración inusual por el momento del año en que ocurre.

Tim Stockdale y Frederic Vitart, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, señalaron que, hasta donde tienen conocimiento, es la perturbación más temprana del vórtice estratosférico que se ha observado.

Por su parte, la agencia meteorológica francesa Meteo-France calificó el fenómeno actual como un acontecimiento sin precedentes.

¿Por qué aumenta el riesgo de olas de frío?

Judah Cohen, climatólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Mit), explicó que la alteración del vórtice polar podría estar relacionada con cambios atmosféricos que comienzan en las capas inferiores de la atmósfera.

El especialista señaló que las grandes ondas atmosféricas de la troposfera, conocidas como ondas de Rossby, pueden ascender hacia la estratosfera polar.

Cuando estas ondas alcanzan suficiente intensidad, pueden provocar un fenómeno conocido como calentamiento súbito estratosférico, que consiste en un aumento rápido de la temperatura en esa capa de la atmósfera y puede alterar la circulación del vórtice polar.

Según Cohen, esta situación incrementa la probabilidad de que se produzcan oleadas de aire frío en las regiones del hemisferio norte donde se concentra gran parte de la población, como Estados Unidos, Europa y Asia oriental.

¿El fenómeno de El Niño podría estar relacionado?

Los científicos consideran que la perturbación temprana del vórtice polar podría estar relacionada con El Niño, un fenómeno climático que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y modifica los patrones de viento y precipitaciones en distintas partes del mundo.

Stockdale y Vitart señalaron que todavía no se conoce la causa exacta de esta alteración, aunque coincidieron en que El Niño podría haber sido uno de los factores que aumentaron su probabilidad.

Por ahora, los especialistas mantienen la incertidumbre sobre el origen de este comportamiento atmosférico y sus posibles efectos durante los próximos meses.

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