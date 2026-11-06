Horóscopos del portal 11:11: La Güera de las Estrellas revela qué le espera a cada signo

El portal 11:11 de noviembre traerá cambios, aprendizajes y nuevas oportunidades para los signos del zodiaco, de acuerdo con la Güera de las Estrellas, quien compartió los horóscopos especiales de esta temporada durante su participación de este jueves en el noticiero A las Nueve en Uno.

La astróloga explicó qué pueden esperar Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, además de revelar sus números de la suerte y los colores que los acompañarán durante este periodo.

Horóscopos del portal 11:11 para los 12 signos

Aries: Se destaparán asuntos importantes, se desbloquearán situaciones y habrá mayor claridad. También podrían descubrirse secretos y caer algunas máscaras. Su número de la suerte es el 7 y su color es el vino tinto.

Tauro: Tendrá oportunidad de concretar asuntos relacionados con el dinero y dejar atrás relaciones que no funcionan. También podría iniciar un romance o encontrar algo que le dé plenitud. Su número de la suerte es el 13 y su color es el verde.

Géminis: Será un buen momento para pedir aquello que ha estado esperando, desde un pago pendiente hasta un contrato, proyecto o firma. Su número de la suerte es el 3 y su color es el amarillo.

Cáncer: Tendrá las emociones intensificadas, por lo que será importante desahogarse y dejar salir lo que siente, pero sin tomar decisiones tajantes por ahora. Su número de la suerte es el 24, que también puede reducirse al 6, y su color es el blanco.

Leo: La recomendación será soltar el ego y buscar la paz. la Güera señaló que algunos Leo podrían estrenar romance, encontrar estabilidad o avanzar en el pago de sus deudas. Su número de la suerte es el 28 y su color es el morado.

Virgo: Las situaciones comenzarán a aclararse y será momento de tomar decisiones relacionadas con su bienestar físico, emocional y mental. Su número de la suerte es el 21 y su color es el blanco.

Libra: Deberá pedir lo que merece, pues, según la astróloga, podría recibirlo. Para este signo se anuncian temas relacionados con el amor y las reconciliaciones. Su número de la suerte es el 3 y su color es el violeta.

Escorpión: Será un periodo de introspección, pues la Güera explicó que todo lo que vea este signo funcionará como un espejo. Por ello, recomendó prestar atención a las propias actitudes antes de quejarse de los demás. Su número de la suerte es el 16 y su color es el café tabaco.

Sagitario: Se activarán asuntos que estaban detenidos. La recomendación será pedir lo que necesita, pero hacerlo con intención, visualizar sus objetivos, analizarlos y trabajar para construirlos. Su número de la suerte es el 14 y su color es el azul en todas sus tonalidades.

Capricornio: Tendrá que soltar el control y reconocer qué estructuras ya no funcionan. Será momento de renovar, reconstruir y fortalecerse. Su número de la suerte es el 7 y su color es el verde bosque.

Acuario: Podría experimentar cambios importantes en el entorno familiar y el hogar. La astróloga recomendó cortar con las heridas, los sufrimientos y los recuerdos del pasado que no aportan algo positivo. Su número de la suerte es el 27 y su color es el azul índigo.

Piscis: Será momento de activar sus sueños y comenzar a construir aquello que desea para su vida. La Güera invitó a este signo a pensar qué quiere lograr. Su número de la suerte es el 6 y su color es el rosa.

¿Qué recomienda La Güera de las Estrellas para el portal 11:11?

Además de los horóscopos, la astróloga recordó que el portal 11:11 ya se encuentra activo desde el inicio de noviembre, aunque su fecha más importante será el miércoles 11. También mencionó las horas 11:11 de la mañana y 11:11 de la noche como momentos relacionados con esta energía.

La Güera pidió tener cuidado antes de tomar decisiones, debido a que, según explicó, Mercurio y Venus todavía estarán retrógrados, lo que relacionó con temas de comunicación, amor, negocios y proyectos.

Por ello, recomendó analizar los pensamientos, las palabras y las emociones, así como aprovechar este periodo para sanar y construir una vida más placentera.

Finalmente, recordó que la astrología puede orientar, pero no determina el destino de las personas: “Los planetas nos indican, la astrología indica, pero no obliga, tú decides tu destino”.

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