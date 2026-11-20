Lorenzo Córdova

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que el organismo enfrenta una crisis de confianza que podría afectar las elecciones del 2027. Esto por falta de acuerdos entre partidos políticos.

Desfile Revolución Mexicana

Este viernes se llevó a cabo el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. En el evento, encabezado por Claudia Sheinbaum, participaron elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Clima México

¡No guardes el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en 22 estados del país por los frentes fríos 6 y 8 para este viernes 20 de noviembre.

Comercio México-UE

México y la Unión Europea buscan fortalecer su comercio ante la incertidumbre con Estados Unidos. El acuerdo reduciría aranceles y abriría mercados, pero aún requiere ratificación del Senado.

Caso Vadhir Derbez

Finalmente, el actor Vadhir Derbez rompió el silencio sobre la investigación por el presunto delito de agresión sexual. Negó las acusaciones y aseguró que las pruebas presentadas respaldan su inocencia.

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