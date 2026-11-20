Black Friday. Foto: AFP.

El dólar supera los 19 pesos frente al peso mexicano a pocos días del Black Friday 2026, una jornada de descuentos en Estados Unidos que también aprovechan consumidores mexicanos para adquirir electrónicos, ropa, calzado y otros artículos. Sin embargo, el tipo de cambio puede modificar el costo de las compras realizadas en dólares, por lo que es importante revisar si las promociones representan un ahorro frente a los precios disponibles en México.

El Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Durante esta fecha, diferentes establecimientos ofrecen promociones en tiendas físicas y plataformas digitales, aunque el beneficio de los descuentos debe evaluarse junto con el costo de conversión de moneda, los impuestos y los gastos de envío.

¿Conviene comprar en el Black Friday con el dólar a 19 pesos?

Un dólar por encima de los 19 pesos significa que los productos anunciados en moneda estadounidense requieren más pesos para ser adquiridos que cuando la divisa tiene una cotización menor.

Por ejemplo, un artículo con un precio de 100 dólares representaría aproximadamente 1,902.28 pesos, si se toma como referencia el tipo de cambio FIX del Banco de México (Banxico) del 20 de noviembre. Este cálculo no contempla posibles comisiones, impuestos, gastos de envío ni diferencias entre el tipo de cambio de referencia y el aplicado por la institución financiera.

Por esa razón, comprar durante el Black Friday todavía puede representar un ahorro, pero dependerá del descuento que ofrezca la tienda y del precio final que pague el consumidor mexicano.

Si un producto tiene una promoción considerable en Estados Unidos, podría mantener una diferencia favorable frente a su precio en México. En cambio, si el descuento es pequeño, el costo de conversión de dólares a pesos y los gastos adicionales podrían reducir o eliminar el ahorro.

La comparación debe realizarse entre el precio final del mismo producto en ambos países, considerando sus características, modelo, impuestos y condiciones de entrega.

¿Cómo afecta el tipo de cambio a las compras con tarjeta?

Uno de los aspectos que deben considerar los consumidores es que el tipo de cambio utilizado para una compra internacional no necesariamente corresponde a la cotización que aparece en las noticias el día de la transacción.

En su material de educación financiera sobre compras en el extranjero, BBVA México explica que la conversión definitiva puede realizarse cuando el comercio confirma la operación y la transacción se liquida mediante la red de pagos o el banco.

Este procedimiento puede tardar entre 24 y 72 horas, periodo durante el cual el peso puede ganar o perder valor frente al dólar. Por ello, el monto que aparece inicialmente como pendiente en la aplicación bancaria podría cambiar cuando el cargo se registre de manera definitiva.

También es importante revisar las condiciones de la tarjeta utilizada, pues cada institución establece sus propias políticas para procesar las operaciones en moneda extranjera.

Otro punto que debe tomarse en cuenta es la conversión dinámica de moneda, conocida como DCC. Se trata de una opción que algunos comercios ofrecen para cobrar directamente en pesos mexicanos, aunque la conversión puede incluir un tipo de cambio establecido por el propio establecimiento y cargos adicionales.

¿Qué debes revisar antes de comprar en el Black Friday?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comparar precios y verificar las condiciones de las tiendas antes de realizar compras por internet.

Para las compras del Black Friday, conviene considerar los siguientes puntos:

Precio convertido a pesos: calcula cuánto representa el artículo en moneda nacional y contempla que el tipo de cambio definitivo puede variar.

calcula cuánto representa el artículo en moneda nacional y contempla que el tipo de cambio definitivo puede variar. Descuento real: compara el precio de la promoción con el que tenía el producto antes de la campaña y con el de otras tiendas.

compara el precio de la promoción con el que tenía el producto antes de la campaña y con el de otras tiendas. Impuestos y envío: verifica si el precio anunciado incluye los cargos correspondientes y cuánto cuesta recibir el producto en México.

verifica si el precio anunciado incluye los cargos correspondientes y cuánto cuesta recibir el producto en México. Comisiones bancarias: consulta las condiciones de tu tarjeta para conocer los posibles cargos por operaciones internacionales.

consulta las condiciones de tu tarjeta para conocer los posibles cargos por operaciones internacionales. Devoluciones y garantías: revisa quién responde por el producto, cómo se solicita un reembolso y si existen restricciones para compras desde México.

revisa quién responde por el producto, cómo se solicita un reembolso y si existen restricciones para compras desde México. Seguridad de la tienda: comprueba que el sitio sea oficial y cuente con información verificable del vendedor.

La Profeco también cuenta con el Monitoreo de Tiendas Virtuales, una herramienta para consultar si los establecimientos digitales cumplen con elementos básicos de información para las personas consumidoras.

¿Qué pasa si compras en una tienda de Estados Unidos y envías el producto a México?

Si el consumidor adquiere un artículo en una plataforma estadounidense y solicita que sea enviado a México, debe considerar que el costo de la operación no necesariamente termina con el pago del producto.

Dependiendo de la mercancía, su procedencia y el esquema de importación, pueden aplicarse contribuciones aduaneras y otros cargos relacionados con el despacho de los paquetes.

Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), contemplan tasas globales para determinadas operaciones de importación realizadas mediante empresas de mensajería y paquetería. Su aplicación depende de las características y condiciones de cada envío.

Por ello, antes de finalizar una compra internacional, es necesario verificar si la plataforma incluye los impuestos y cargos de importación en el pago o si estos deberán cubrirse posteriormente.

También conviene revisar los plazos de entrega, las condiciones para devolver mercancías y los costos que podría implicar enviar un producto de regreso a Estados Unidos.

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