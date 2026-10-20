Trucos para Ti con Maggie Hegyi: 5 lugares de tu casa que pueden acumular malos olores

Aunque se barra, trapee y sacuda con frecuencia, algunos olores desagradables pueden permanecer en casa debido a la humedad y los residuos que se acumulan en ciertos objetos y espacios.

En su sección “Trucos para Ti”, Maggie Hegyi explica cuáles son cinco lugares que pueden ser responsables de esos malos olores y qué hacer para mantenerlos limpios.

1. La lavadora

Aunque se utilice para lavar la ropa, la lavadora puede acumular humedad y residuos de detergente que generan malos olores. Para evitarlo, se recomienda dejar la puerta abierta después de cada uso, limpiar el cajón del jabón y revisar el empaque de goma.

2. El fregadero de la cocina

Los restos de comida y grasa pueden acumularse en el desagüe del fregadero, incluso cuando la superficie parece limpia. Por ello, es importante revisar y limpiar esta zona para evitar que los residuos provoquen olores desagradables.

3. El bote de basura

Cambiar la bolsa no siempre es suficiente para eliminar los malos olores. En el fondo del recipiente pueden quedar líquidos y residuos que, con el tiempo, generan olores desagradables. Por eso, es necesario lavar el bote con regularidad, incluso cuando se retira la basura diariamente.

4. Los sillones y las alfombras

Los muebles tapizados y las alfombras pueden absorber sudor, humedad, polvo y olores de las mascotas, para mantenerlos limpios, se recomienda aspirarlos con frecuencia y asegurarse de que se sequen por completo cuando se mojen, antes de volver a utilizarlos.

5. Los trapos y las esponjas

Los trapos y las esponjas de cocina pueden acumular humedad y desarrollar malos olores si permanecen mojados. Además, estas condiciones pueden favorecer el crecimiento de microorganismos.

Para evitarlo, Maggie Hegyi recomienda enjuagarlos, escurrirlos bien y dejarlos secar al sol. También aconseja cambiar las esponjas una vez al mes.

¿Qué hacer si el mal olor persiste en casa?

Si el olor es parecido al de la humedad, conviene revisar si existen filtraciones de agua o presencia de moho, en cambio, si proviene del drenaje, es recomendable revisar las tuberías para identificar el origen del problema.

Mantener limpios estos espacios y objetos puede ayudar a reducir los malos olores en casa, pero si persisten, es importante identificar y atender la causa en lugar de limitarse a disimularlos.

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