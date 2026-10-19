¿Qué lleva una ofrenda de Día de Muertos? Este es el significado de cada elemento

¿Qué debe llevar la Ofrenda de Día de Muertos? Foto: Especial

La ofrenda de Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, cada año, las familias preparan altares para recordar a sus seres queridos fallecidos y colocar alimentos, bebidas y objetos que forman parte de su memoria.

Aunque los elementos pueden cambiar según las costumbres de cada región y familia, hay algunos que se repiten en los altares tradicionales. El agua, la sal, las veladoras, el copal y las flores tienen un significado particular dentro de esta celebración.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la ofrenda es una mezcla de tradiciones indígenas y europeas que se integraron a lo largo del tiempo.

¿Qué elementos lleva una ofrenda de Día de Muertos?

Estos son algunos de los elementos más comunes de una ofrenda y el significado que se les atribuye dentro de la tradición mexicana.

Agua

Se coloca para que las almas de los difuntos puedan mitigar la sed después del largo recorrido que, según la creencia popular, realizan para visitar a sus familiares. También se relaciona con la pureza.

Sal

Es considerada un elemento de purificación. En la tradición, se coloca para proteger al alma durante su recorrido entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Velas y veladoras

La luz de las velas representa la fe y la esperanza. De acuerdo con el INPI, su llama funciona como una guía para que las ánimas encuentren el camino hacia sus hogares. En algunas comunidades, cada vela representa a una persona fallecida.

Copal e incienso

El copal tiene raíces en las ceremonias de los pueblos indígenas, mientras que el incienso se incorporó con la llegada de los españoles. Ambos se utilizan para aromatizar y purificar simbólicamente el espacio donde se coloca la ofrenda.

Flores de cempasúchil

Por su color y aroma, el cempasúchil es una de las flores más representativas del Día de Muertos. Sus pétalos suelen formar caminos que conducen hacia el altar, de acuerdo con la creencia de que ayudan a orientar a las almas durante su visita.

En algunas ofrendas también se colocan flores blancas, como la nube y el alhelí, que se asocian con la pureza y suelen utilizarse para recordar a los niños fallecidos.

Pan de muerto

Es uno de los alimentos más representativos de esta celebración. El INPI lo identifica como una muestra de fraternidad y afecto hacia los seres queridos que ya fallecieron. Su forma y decoración pueden variar según la región.

Comida y bebidas favoritas

Los altares suelen incluir platillos que disfrutaban los difuntos en vida, como mole, tamales, frutas, dulces y bebidas. La intención es recibirlos simbólicamente con aquello que les gustaba.

Calaveritas de azúcar o chocolate

Representan la presencia de la muerte dentro de la celebración. Sus colores y diseños también forman parte de la manera en que la cultura mexicana recuerda a los difuntos.

Papel picado

Además de decorar el altar, representa el viento, uno de los elementos de la naturaleza asociados con la ofrenda. Sus colores aportan un carácter festivo al espacio.

Fotografías y objetos personales

Los retratos permiten identificar a las personas a quienes está dedicada la ofrenda. También se pueden colocar objetos personales, juguetes o pertenencias que ayuden a recordar sus gustos y momentos de vida.

Petate

Tradicionalmente, el petate tiene distintos usos, como cama, mesa o superficie para colocar alimentos. En la ofrenda se relaciona con el descanso de las ánimas y con el espacio donde se disponen algunos elementos.

¿Cuántos niveles debe tener una ofrenda de Día de Muertos?

Los 7 niveles en una ofrenda de muertos. Foto: Especial

El altar tradicional consta de siete niveles, y aunque cada familia lo adapta según sus costumbres, esta estructura tiene un profundo simbolismo espiritual.

El número siete está asociado con las etapas del Mictlán, el inframundo mexica, y también con las creencias cristianas sobre los escalones para llegar al cielo.

Cada nivel tiene un significado particular:

Primer nivel: el Inframundo

Representa el Mictlán, el lugar de los muertos, se coloca la imagen de un santo al que se rinda culto, marcando el inicio del viaje del alma hacia el descanso eterno.

Segundo nivel: ánimas del purgatorio

Aquí se pide por las almas que aún no han encontrado la paz, para que puedan alcanzar la luz.

Tercer nivel: la purificación

Se coloca la sal, símbolo de purificación, que protege al alma para que no se corrompa durante su travesía.

Cuarto nivel: el pan de muerto

El tradicional pan de muerto simboliza el ciclo de la vida y la muerte, además de la generosidad del anfitrión que ofrece alimento a las almas visitantes.

Quinto nivel: comida y bebida favorita del difunto

Se incluyen los platillos y bebidas que disfrutaban en vida, como mole, tamales o tequila, gesto de hospitalidad hacia los seres queridos que regresan.

Sexto nivel: fotografías de los difuntos

Aquí se colocan las imágenes de los fallecidos, como recordatorio de su presencia espiritual y del cariño que aún se les guarda.

Séptimo nivel: la cruz de cal o de flores

En la parte más alta se forma una cruz de cal o pétalos de cempasúchil, que representa la resurrección y guía a las almas en su camino hacia el descanso eterno.

El altar de siete niveles es, en esencia, un puente simbólico entre los vivos y los muertos, un tributo lleno de historia, fe y espiritualidad.

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