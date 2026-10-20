Café con o sin cafeína: la ciencia confirma que tu taza diaria transforma tu memoria, ánimo y microbiota

Un grupo de investigadores reveló que el café aporta importantes transformaciones en el organismo, potenciando áreas clave como la cognición, el bienestar psicológico y el entorno bacteriano digestivo, según un estudio publicado en la revista Nature Communications.

Los investigadores, liderados por el Dr. John F. Cryan, partieron de la hipótesis de que esta bebida tiene el potencial de provocar valiosos beneficios terapéuticos sin importar que tenga cafeína o no.

Los científicos del centro de investigación APC Microbiome Ireland de la Universidad de Cork, Irlanda, investigaron los mecanismos biólogicos del café, esclareciendo el impacto directo de la bebida en el eje intestino-cerebro, por lo que analizaron a dos grupos de personas: que consumían café con cafeína y los que lo toman sin cafeína.

El café surte efectos positivos en la memoria y el aprendizaje

Los investigadores evaluaron la capacidad cognitiva mediante diversas pruebas estandarizadas de memoria verbal y espacial. Los participantes que consumieron café descafeinado mejoraron notablemente su desempeño en la memoria episódica a largo plazo.

El equipo de John F. Cryan registró una reducción considerable de errores en tareas complejas de retención visual, lo cual sugiere que los compuestos bioactivos no estimulantes del café optimizan activamente las funciones cerebrales.

Los voluntarios del “grupo descafeinado” reportaron también un incremento significativo en la calidad general del descanso nocturno y un sueño más reparador permite que el cerebro consolide la información aprendida con mayor efectividad.

¿Tomas café? Tendrías mejor estado de ánimo y control del estrés

Ambos grupos de estudio mostraron cambios sustanciales en la regulación de su estado de ánimo cotidiano. El consumo habitual de café, con o sin cafeína, redujo los niveles de estrés percibido y la sintomatología depresiva.

El artículo publicado en Nature Communications destacó una notable disminución en las puntuaciones de impulsividad y reactividad emocional desmedida. Las sustancias bioactivas de los granos regulan los procesos neuronales vinculados al equilibrio emocional.

La variante con cafeína mitigó específicamente los estados de ansiedad y el agotamiento psicológico de los participantes. Las mediciones salivales revelaron que estas mejoras anímicas ocurrieron sin alterar las concentraciones basales de cortisol.

Esta bebida ayuda al equilibrio de la microbiota intestinal

Los científicos examinaron muestras fecales empleando técnicas de vanguardia en secuenciación metagenómica. La investigación liderada por John F. Cryan confirmó que la bebida reestructura selectivamente la microbiota intestinal.

Los análisis biológicos detectaron un repunte en bacterias específicas como Veillonella, tanto con café regular como con descafeinado, revelando los granos tostados favorecen la presencia de microorganismos vinculados al procesamiento metabólico de nutrientes esenciales.

El tracto digestivo de los participantes mantuvo estables los parámetros generales de consistencia y tránsito colónico. La infusión genera un ecosistema bacteriano dinámico que interactúa directamente con el sistema nervioso central.

El poder del café: los polifenoles y el eje intestino-cerebro

El café representa una de las fuentes más abundantes de polifenoles y antioxidantes en la dieta habitual. El estudio en Nature Communications explicó que estos componentes vegetales suministran precursores moleculares de alto valor biológico.

Las bacterias del colon transforman estos compuestos en ácidos fenólicos e hipurato a través de rutas metabólicas complejas. Estas moléculas derivadas del grano atenúan marcadores de inflamación sistémica en la sangre periférica.

La evidencia científica confirma que el eje microbiota-intestino-cerebro conecta estrechamente la ingesta de café con el bienestar mental. Una taza diaria, regular o sin estimulantes, aporta beneficios comprobados para la salud cerebral y digestiva.

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