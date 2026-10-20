Toques de queda y militares a la calle: Francia endurece medidas de seguridad tras disturbios y nuevas protestas

Francia endurece medidas de seguridad. Foto: AFP

Las autoridades de Francia decretaron por segunda noche consecutiva un toque de queda en París tras los disturbios registrados durante el fin de semana.

A través de redes sociales, la policía parisina destacó que la medida podría prolongarse lo que se considere necesario. Estará vigente de las 23:00 a las 06:00 horas en la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, identificados como epicentros de los enfrentamientos.

Toque de queda en Francia

El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que se aplicarán “nuevos toques de queda donde la situación lo requiera”.

Varios municipios, como París, Lyon, Lille, Burdeos y Niza, decretaron toques de queda en determinadas zonas concretas en respuesta a la jornada de movilización contra la carestía de la vida del 17 de octubre, que quedó empañada por escenas de una extrema violencia y saqueos.

Un helicóptero de la gendarmería sobrevoló el centro de París por la noche, con un gran foco, para controlar el cumplimiento del toque de queda.

Francia restringe reuniones en puntos estratégicos de París

La prefectura de policía también prohibió las concentraciones no autorizadas desde las 20:00 horas de este martes y hasta la madrugada del miércoles en zonas estratégicas de la capital francesa.

La prohibición de concentraciones abarca lugares como los Campos Elíseos, las estaciones de tren y las sedes de la Presidencia francesa y del Parlamento.

Francia desplegará militares ante nuevas protestas

Ante la posibilidad de nuevas protestas el sábado 24 de octubre, el Gobierno francés anunció que el despliegue de seguridad será masivo.

Ante la Asamblea Nacial, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que a las tareas de seguridad se sumarán integrantes de la operación militar Sentinelle.

Además, autoridades francesas apuntaron a la “ultraizquierda” como responsable de un plan “insurreccional” durante los disturbios que golpearon el país el fin de semana, cuando los primeros detenidos empiezan a comparecer ante los tribunales.

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