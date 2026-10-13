“Trucos Para Ti” con Maggie Hegyi: 5 señales de estrés que no debes normalizar

¿Te irritas por cualquier cosa, te cuesta trabajo concentrarte o sientes que necesitas vacaciones constantemente? Podrías estar experimentando señales de estrés que has comenzado a normalizar.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi explica cinco señales que pueden indicar que el estrés está afectando tu vida cotidiana. Aunque algunas parecen inofensivas, es importante prestarles atención, sobre todo cuando persisten durante varios días o semanas.

5 señales de estrés que no debes ignorar

Te irritas por todo

El tráfico, los mensajes, el ruido o incluso una pregunta inocente pueden hacerte perder la paciencia. Si notas que reaccionas con enojo ante situaciones que antes no te molestaban, el estrés podría estar influyendo en tu estado de ánimo.

La irritabilidad frecuente es una señal que merece atención, especialmente cuando se presenta junto con otros cambios en tu comportamiento.

Te sientes cansado aunque duermas

¿Te levantas sin energía y necesitas café para sobrellevar el día? El estrés puede afectar la calidad del sueño y contribuir al cansancio, incluso cuando pasas varias horas en la cama.

Si además tienes dificultades para concentrarte o sientes que no recuperas energía, conviene revisar tus hábitos de descanso y prestar atención a la frecuencia con la que aparece este malestar.

Tu cuerpo vive en tensión

Los dolores de cabeza, la mandíbula apretada, el rechinamiento de los dientes, los hombros rígidos y las molestias en el cuello pueden estar relacionados con la tensión muscular.

Estas molestias pueden aparecer o intensificarse durante periodos de estrés. Si son frecuentes, persisten o interfieren con tus actividades, es recomendable consultar a un profesional de la salud para identificar su causa.

Te cuesta trabajo concentrarte

Terminas de trabajar, pero tu cabeza sigue ocupada con los pendientes. Incluso cuando tienes tiempo para descansar, sientes culpa porque crees que deberías estar haciendo algo más.

La dificultad para concentrarte y desconectarte de las responsabilidades puede acompañar al estrés. Aprender a establecer límites entre el trabajo y el tiempo personal puede ayudar a mejorar los hábitos de descanso.

Cambian tus hábitos

Comer más de lo habitual, perder el apetito o dejar de disfrutar actividades que antes te gustaban son cambios que no debes pasar por alto.

El estrés puede influir en los hábitos alimenticios y en la manera en que disfrutas tu tiempo libre. Si estos cambios persisten o afectan tu vida cotidiana, es importante buscar orientación profesional.

¿Qué hacer si identificas estas señales?

Reconocer los cambios en tu cuerpo y en tu comportamiento es un primer paso para cuidar tu bienestar. Sin embargo, presentar una o varias de estas señales no significa necesariamente que tengas estrés, pues también pueden relacionarse con otras causas.

Si el cansancio, la irritabilidad, las dificultades para concentrarte o los cambios en tus hábitos se mantienen durante varios días o semanas, empeoran o interfieren con tus actividades, busca orientación de un profesional de la salud.

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