Octubre y noviembre tendrán megapuentes escolares: SEP marca 8 días de descanso

Primer megapuente coincide con Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

Octubre y noviembre tendrán dos megapuentes con 8 días de descanso en total para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Así se confirma en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el calendario, en estos dos meses coinciden fechas administrativas con días de suspensión de labores docentes, por lo que los alumnos no asistirán a clases del 30 de octubre al 2 de noviembre, regresarán el 3 de noviembre, y posteriormente descansarán los días 14, 15 y 16 de noviembre, para volver a las aulas el 17 de noviembre.

El primer megapuente será por Día de Muertos

El primer periodo de descanso comenzará el viernes 30 de octubre, fecha en la que la SEP programó una sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar.

A esto se suma el fin de semana y la suspensión de labores docentes del lunes 2 de noviembre, por lo que los alumnos tendrán cuatro días consecutivos fuera de las aulas:

Viernes 30 de octubre

Sábado 31 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Lunes 2 de noviembre

El regreso a clases será el martes 3 de noviembre.

Imagen: DOF

El segundo megapuente llegará en noviembre

El siguiente descanso ocurrirá a mediados de noviembre y será igual de largo.

El viernes 13 de noviembre de 2026 aparece en el calendario escolar como descarga administrativa, una jornada en la que el personal docente se dedica al registro y captura de evaluaciones, por lo que los alumnos no asisten a clases.

A este día se suman el fin de semana y la suspensión de labores docentes del lunes 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Por ello, los estudiantes tendrán descanso durante:

Viernes 13 de noviembre

Sábado 14 de noviembre

Domingo 15 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

Las clases se reanudarán el martes 17 de noviembre.

Hasta el momento, las únicas suspensiones confirmadas por la SEP para ese periodo son las del 2 de noviembre y 16 de noviembre, además del Consejo Técnico Escolar del 27 de noviembre.

¿Serán realmente 8 días de descanso?

Sí, al sumar ambos periodos los estudiantes acumularán:

4 días sin clases entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre

4 días sin clases entre el 13 y el 16 de noviembre

En conjunto, octubre y noviembre concentrarán los descansos más largos de la primera mitad del ciclo escolar 2026-2027 para los alumnos de educación básica.

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