De denuncias a pugnas internas: los “trapitos” de los 17 coordinadores de Morena

Fotos: Cuartoscuro

Morena ya definió a sus 17 coordinadores estatales en las entidades que renovarán gubernatura en las elecciones de 2027. Las últimas siete designaciones se concretaron el 28 de septiembre y con ellas el partido y sus aliados completaron el mapa de perfiles que encabezarán los trabajos rumbo a los comicios.

Detrás de los nombramientos hay trayectorias políticas marcadas por denuncias, impugnaciones, disputas internas, vínculos políticos y distintos cuestionamientos. Los 17 perfiles llegan a esta nueva etapa con distintos episodios polémicos.

Los primeros “trapitos”: denuncias y disputas políticas

Entre los primeros casos aparecen señalamientos electorales, conflictos entre grupos políticos y cuestionamientos relacionados con sus trayectorias:

Nora Ruvalcaba, Aguascalientes: fue denunciada por el PRI ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña y acumula derrotas electorales previas en la entidad.

fue denunciada por el PRI ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña y acumula derrotas electorales previas en la entidad. Julieta Ramírez, Baja California: enfrenta impugnaciones ante el TEPJF por la encuesta interna y denuncias por supuesto uso del aparato estatal para su promoción anticipada.

enfrenta impugnaciones ante el TEPJF por la encuesta interna y denuncias por supuesto uso del aparato estatal para su promoción anticipada. Manuel Cota, Baja California Sur: es hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño; su designación estuvo acompañada de conflictos con dirigencias del PT y PVEM, además de señalamientos de nepotismo y continuidad de una dinastía política.

es hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño; su designación estuvo acompañada de conflictos con dirigencias del PT y PVEM, además de señalamientos de nepotismo y continuidad de una dinastía política. Pablo Gutiérrez Lazarus, Campeche: registra observaciones de la ASF por más de 53.2 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024 de Ciudad del Carmen, además de cuestionamientos por su pasado panista.

registra observaciones de la ASF por más de en la Cuenta Pública 2024 de Ciudad del Carmen, además de cuestionamientos por su pasado panista. Cruz Pérez Cuéllar, Chihuahua: exmilitante del PAN y en confrontación política con Javier Corral. Es señalado por su presunta relación con la llamada “Nómina Secreta” del exgobernador César Duarte.

exmilitante del PAN y en confrontación política con Javier Corral. Es señalado por su presunta relación con la llamada del exgobernador César Duarte. Rosi Bayardo, Colima: mantiene una pugna con la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien ha denunciado una supuesta persecución política y uso faccioso de la fiscalía local.

Los cuestionamientos no terminan ahí. En otros estados aparecen diferencias entre grupos de Morena, inconformidad por trayectorias partidistas y episodios que han marcado a algunos de los perfiles.

Pasado partidista y polémicas que acompañan a otros perfiles

Beatriz Mojica, Guerrero: su pasado en el PRD genera inconformidad entre sectores del morenismo y el PRI la denunció ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña.

su pasado en el PRD genera inconformidad entre sectores del morenismo y el PRI la denunció ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña. Carlos Torres Piña, Michoacán: impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mantiene una disputa con el grupo del senador Raúl Morón y fue denunciado por el PRI por presuntos actos anticipados de campaña.

impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mantiene una disputa con el grupo del senador Raúl Morón y fue denunciado por el PRI por presuntos actos anticipados de campaña. Jasmine Bugarín, Nayarit: su llegada generó protestas de sectores del morenismo fundador por el espacio otorgado al PVEM y por su trayectoria vinculada al PRI.

su llegada generó protestas de sectores del morenismo fundador por el espacio otorgado al PVEM y por su trayectoria vinculada al PRI. Clara Luz Flores, Nuevo León: se le asocia con Keith Raniere, líder de NXIVM, episodio que marcó su trayectoria política.

se le asocia con Keith Raniere, líder de NXIVM, episodio que marcó su trayectoria política. Santiago Nieto, Querétaro: existe polémica alrededor de su boda en Guatemala y su salida de la UIF después de ese episodio.

existe polémica alrededor de su boda en Guatemala y su salida de la UIF después de ese episodio. Eugenio “Gino” Segura, Quintana Roo: fue denunciado ante el INE por el PRI por presuntos actos anticipados de campaña, además de que enfrenta cuestionamientos relacionados con deuda pública por 19 mil millones de pesos.

Los cinco perfiles restantes también llegan con distintos puntos de atención. Elí Cervantes, en San Luis Potosí, aparece en medio de las diferencias entre Morena y el PVEM, mientras que Imelda Castro, en Sinaloa, es señalada por su cercanía política con Rubén Rocha Moya.

En Sonora, Lorenia Valles es identificada como un perfil impulsado por el gobernador Alfonso Durazo. En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera mantiene diferencias con la gobernadora Lorena Cuéllar y es señalada por algunos incidentes relacionados con expresiones captadas en un micrófono abierto.

Finalmente, en Zacatecas, Verónica Díaz enfrenta acusaciones relacionadas con el supuesto uso de la red de Servidores de la Nación y programas sociales para promoción personal, además de señalamientos de nepotismo alrededor del grupo Monreal.

¿Quiénes son los 17 coordinadores de Morena rumbo a 2027?

Estado Coordinador Aguascalientes Nora Ruvalcaba Gámez Baja California Julieta Ramírez Padilla Baja California Sur Manuel Cota Cárdenas Campeche Pablo Gutiérrez Lazarus Chihuahua Cruz Pérez Cuéllar Colima Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera Guerrero Beatriz Mojica Morga Michoacán Carlos Torres Piña Nayarit Jasmine María Bugarín Rodríguez Nuevo León Clara Luz Flores Carrales Querétaro Santiago Nieto Castillo Quintana Roo Eugenio “Gino” Segura Vázquez San Luis Potosí Elí César Eduardo Cervantes Rojas Sinaloa Imelda Castro Castro Sonora Lorenia Valles Sampedro Tlaxcala Ana Lilia Rivera Rivera Zacatecas Verónica Díaz Robles

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