¿Qué sigue en Morena rumbo al 2027? Así es el proceso del partido para elegir a candidatos

El partido guinda concluyó su procedimiento interno. Foto: Cuartoscuro.

Con la definición de sus coordinadores estatales, Morena ahora debe esperar los plazos oficiales para inscribir las candidaturas de las 17 gubernaturas para las elecciones del 2027.

El pasado 28 de septiembre, Morena definió a sus 17 Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

La dirigencia de Morena ha resaltado que la función inmediata de los coordinadores es encabezar los trabajos políticos y territoriales del partido en cada entidad de cara al proceso electoral.

¿Quiénes quedaron al frente de las 17 entidades?

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

Nora Ruvalcaba Gámez Baja California: Julieta Ramírez Padilla

Julieta Ramírez Padilla Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas

Manuel Alejandro Cota Cárdenas Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

Pablo Gutiérrez Lazarus Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar Colima: Rosa María Bayardo Cabrera

Rosa María Bayardo Cabrera Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Beatriz Mojica Morga Michoacán: Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez

Jasmine María Bugarín Rodríguez Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

Clara Luz Flores Carrales Querétaro: Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto Castillo Quintana Roo: Eugenio Segura Vázquez

Eugenio Segura Vázquez San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas

Elí César Cervantes Rojas Sinaloa: Imelda Castro Castro

Imelda Castro Castro Sonora: Lorenia Valles Sampedro

Lorenia Valles Sampedro Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

Ana Lilia Rivera Rivera Zacatecas: Verónica Díaz Robles

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha señalado que la coordinación estatal de Morena no está prevista como un cargo partidista.

Sin embargo, en la práctica, Morena usa la figura de coordinadores para identificar a los perfiles que serán registrados como candidatos a las gubernaturas del 2027.

Ser coordinador no equivale todavía a tener una candidatura formalmente registrada.

Por ello, la siguiente etapa será convertir esas definiciones partidistas en candidaturas conforme a sus reglas internas y, posteriormente, someterlas al procedimiento de registro establecido por las autoridades electorales locales.

¿Cómo funciona el proceso interno de Morena de cara a las elecciones?

Morena informó que recibió 277 registros durante el periodo de inscripción. La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) fue la encargada de revisar los expedientes y determinar qué perfiles podían avanzar a las siguientes etapas.

En su momento, la titular de la CNE, Citlalli Hernández, declaró que medirían a perfiles de Morena, Partido Verde y PT, aunque esta última fuerza política criticó que sus perfiles fueron relegados.

Morena ha empleado las encuestas como mecanismo central para elegir a los perfiles más competitivos para coordinadores y eventuales candidatos de la 4T.

Los estatutos del partido guinda establecen que la CNE debe analizar la documentación de los aspirantes y valorar sus perfiles. Para el proceso electoral del 2027, se contempló que los aspirantes no tuvieran señalamientos por corrupción.

¿Qué sigue después de las coordinaciones?

Morena concluyó anticipadamente su proceso interno de definición de coordinadores rumbo al 2027, ya que se estableció un plazo de cierre hasta el 21 de diciembre de 2026.

El siguiente paso es la definición formal de estas coordinaciones en candidaturas, conforme a los calendarios electorales locales.

Las fechas concretas para la emisión de convocatorias, precampañas, selección interna y registro de candidaturas dependen de los calendarios de las autoridades electorales de las 17 entidades.

El INE aprobó además fechas homologadas para la conclusión de las precampañas locales en las 17 gubernaturas.

10 de enero: Chihuahua, Colima, Guerrero y Sonora.

21 de enero: Nuevo León.

12 de febrero: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Una vez concluida la etapa interna y definidos los perfiles que serán postulados, las candidaturas deberán ser formalmente registradas ante los órganos electorales locales dentro de los plazos establecidos en cada entidad.

Estas elecciones se realizarán el domingo 6 de junio del 2027, igual que el proceso federal, donde se renovarán las diputaciones federales.

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