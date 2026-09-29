Coordinadores de Morena, pero aún no candidatos: qué pueden hacer y qué vigila el INE

Coordinadores de Morena serán vigilados por el INE. Foto: Cuartoscuro

Morena ha presentado, hasta el momento, 17 Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en distintos estados del país, como parte de sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027. A partir de estos nombramientos, han surgido dudas sobre si las personas designadas pueden ser consideradas desde ahora como candidatas o candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa.

La respuesta es que el nombramiento como coordinador estatal no equivale, por sí mismo, a una candidatura electoral. Se trata de una definición interna del partido, mientras que las candidaturas deberán determinarse posteriormente conforme a los procedimientos partidistas y a las reglas electorales aplicables.

Coordinadores de Morena: un proceso interno que antecede a las candidaturas

El proceso para elegir a las Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación forma parte de las actividades políticas internas de Morena. Aunque estos perfiles pueden tener relevancia dentro de la estrategia del partido rumbo a las elecciones de 2027, su designación no significa que ya tengan una candidatura registrada ante la autoridad electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que este tipo de procesos partidistas deben sujetarse a reglas de fiscalización y supervisión. En julio de 2026, el consejero electoral Martín Faz explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había considerado que el proceso para elegir coordinadoras y coordinadores de Morena forma parte de actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos políticos. Por ello, las actividades realizadas durante estos procesos pueden ser revisadas por las autoridades electorales cuando existan elementos que puedan constituir una infracción.

Coordinadores de Morena todavía no son candidatos: ¿por qué?

Los coordinadores estatales designados por Morena todavía no pueden ser considerados candidatos, ya que su nombramiento corresponde a un proceso interno del partido y no representa un registro oficial ante la autoridad electoral.

El hecho de ocupar esta posición tampoco garantiza que una persona vaya a obtener posteriormente la candidatura a una gubernatura. Para ello deberán cumplirse las etapas correspondientes del proceso de selección partidista y, posteriormente, las reglas de registro electoral.

El TEPJF ha establecido criterios para analizar posibles actos anticipados de precampaña o campaña. Entre los elementos que pueden ser considerados se encuentra la existencia de llamados expresos e inequívocos al voto, además de las características particulares de cada conducta. Martín Faz explicó que la jurisprudencia vigente establece que, para configurar actos anticipados, debe existir un llamado expreso e inequívoco al voto a favor o en contra de una persona para un cargo de elección popular.

El INE también puede revisar aspectos relacionados con propaganda, fiscalización y uso de recursos en estos procesos. En mayo de 2026, el Consejo General del Instituto aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda relacionados con el proceso electoral federal 2026-2027.

Coordinadores y coordinadoras serán vigilados por el INE

De acuerdo con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Martín Faz, las actividades para elegir a las Coordinadoras y Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación, en el caso de Morena, forman parte de actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos políticos.

“Para la elección de Coordinadoras y Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación, en el caso de Morena, forman parte de las actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos políticos”.

En ese contexto, Faz señaló que el Tribunal Electoral instruyó al INE a establecer mecanismos para supervisar la trazabilidad de los recursos destinados a estos ejercicios:

“Por lo que instruyó al INE emitir lineamientos para supervisar la trazabilidad de los recursos destinados a esos ejercicios”.

Esta referencia corresponde al proceso derivado de resoluciones previas del TEPJF. Actualmente, el INE ya cuenta con lineamientos aprobados para regular y fiscalizar este tipo de procesos políticos de cara al proceso electoral 2026-2027.

¿Quiénes son los Coordinadores que ya fueron nombrados y de qué estados?

De acuerdo con los pronunciamientos de Morena mediante la presentación de sus Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, las personas designadas hasta el momento son:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba

📌📰 El CEN de @PartidoMorenaMx comparte el siguiente comunicado de prensa:



Nora Ruvalcaba Gámez, Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en #Aguascalientes. https://t.co/Z5Atjne98Z — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 25, 2026

Baja California: Julieta Ramírez

https://twitter.com/azucenau/status/2100004241125360051?s=20

Baja California Sur: Manuel Cota

Presentamos a Manuel Alejandro Cota Cárdenas, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. pic.twitter.com/qCh9KBAydZ — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

Campeche: Pablo Gutiérrez

Te invitamos a conocer la trayectoria de Pablo Gutiérrez Lazarus, designado por el pueblo como Coordinador de la Defensa de la Transformación en Campeche. pic.twitter.com/Ku0PnUJJ0D — Morena (@PartidoMorenaMx) September 19, 2026

Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

Presentamos a @CruzPerzCuellar, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua. pic.twitter.com/ew119xlhlb — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

Colima: Rosi Bayardo

#ÚLTIMAHORA | Rosi Bayardo toma el control de la estructura de Morena en Colima rumbo al próximo proceso electoral.



Rosa María Bayardo Cabrera fue presentada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, tras dejar la alcaldía de Manzanillo… pic.twitter.com/QUnXY8aNBR — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 25, 2026

Guerrero: Beatriz Mojica

🔴#AHORA Beatriz Mojica rinde protesta como la Coordinadora para la Transformación de Morena en Guerrero. pic.twitter.com/bTKKNit4Hr — Azucena Uresti (@azucenau) September 14, 2026

Michoacán: Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña renunció a la Fiscalía de Michoacán tras asumir cargo en Morena; Congreso estatal deberá aprobar su salida. https://t.co/u9Nd3y2VPY pic.twitter.com/9ZCiWihJvK — Uno TV (@UnoNoticias) September 19, 2026

Nayarit: Jasmine Bugarín

Presentamos a @JasminBugarin, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit. pic.twitter.com/qqj5ltPaJ3 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

Nuevo León: Clara Luz Flores

Presentamos a @claraluzflores, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León. pic.twitter.com/BfOgA0490w — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

Querétaro: Santiago Nieto

🔴Santiago Nieto asume coordinación de la 4T en Querétaro con mensaje contra el PAN.



Respaldado por Morena y el PT, Santiago Nieto Castillo asumió como nuevo coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro y lanzó un mensaje contra el PAN: “No hay PAN que dure 100… pic.twitter.com/ToyrK72PDw — Azucena Uresti (@azucenau) August 26, 2026

Quintana Roo: Gino Segura

🚨#ÚltimaHora



Citlalli Hernández anuncia la designación de Eugenio “Gino” Segura como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Quintana Roo. pic.twitter.com/qQmm9928mD — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

San Luis Potosí: Elí César Cervantes

Presentamos a @EliCesarC, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí. pic.twitter.com/HDcvU9afD4 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

Sinaloa: Imelda Castro

🚨#AHORA Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, confirma la designación de Imelda Castro como coordinadora de Defensa de la Transformación y Soberanía del partido en Sinaloa. pic.twitter.com/XHRMBcnovw — Azucena Uresti (@azucenau) August 26, 2026

Sonora: Lorenia Valles

Presentamos a @LoreniaValles_ Sampedro, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora. pic.twitter.com/zkfnEflMqZ — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera

Presentamos a @AnaLiliaRivra, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala. pic.twitter.com/1H061YQEnW — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

Zacatecas: Verónica Díaz Robles

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



MORENA informa que el pueblo ha elegido a Verónica Díaz Robles como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Zacatecas. pic.twitter.com/IETJxfG7xf — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

La designación como coordinadora o coordinador estatal no constituye por sí misma el registro de una candidatura. Las definiciones electorales deberán sujetarse a las reglas internas de Morena y a las disposiciones de las autoridades electorales correspondientes.

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