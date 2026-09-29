Coordinadores de Morena, pero aún no candidatos: qué pueden hacer y qué vigila el INE
La figura corresponde a una etapa interna del partido y no implica una candidatura formal para las elecciones de 2027
Morena ha presentado, hasta el momento, 17 Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en distintos estados del país, como parte de sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027. A partir de estos nombramientos, han surgido dudas sobre si las personas designadas pueden ser consideradas desde ahora como candidatas o candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa.
La respuesta es que el nombramiento como coordinador estatal no equivale, por sí mismo, a una candidatura electoral. Se trata de una definición interna del partido, mientras que las candidaturas deberán determinarse posteriormente conforme a los procedimientos partidistas y a las reglas electorales aplicables.
Coordinadores de Morena: un proceso interno que antecede a las candidaturas
El proceso para elegir a las Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación forma parte de las actividades políticas internas de Morena. Aunque estos perfiles pueden tener relevancia dentro de la estrategia del partido rumbo a las elecciones de 2027, su designación no significa que ya tengan una candidatura registrada ante la autoridad electoral.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que este tipo de procesos partidistas deben sujetarse a reglas de fiscalización y supervisión. En julio de 2026, el consejero electoral Martín Faz explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había considerado que el proceso para elegir coordinadoras y coordinadores de Morena forma parte de actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos políticos. Por ello, las actividades realizadas durante estos procesos pueden ser revisadas por las autoridades electorales cuando existan elementos que puedan constituir una infracción.
Coordinadores de Morena todavía no son candidatos: ¿por qué?
Los coordinadores estatales designados por Morena todavía no pueden ser considerados candidatos, ya que su nombramiento corresponde a un proceso interno del partido y no representa un registro oficial ante la autoridad electoral.
El hecho de ocupar esta posición tampoco garantiza que una persona vaya a obtener posteriormente la candidatura a una gubernatura. Para ello deberán cumplirse las etapas correspondientes del proceso de selección partidista y, posteriormente, las reglas de registro electoral.
El TEPJF ha establecido criterios para analizar posibles actos anticipados de precampaña o campaña. Entre los elementos que pueden ser considerados se encuentra la existencia de llamados expresos e inequívocos al voto, además de las características particulares de cada conducta. Martín Faz explicó que la jurisprudencia vigente establece que, para configurar actos anticipados, debe existir un llamado expreso e inequívoco al voto a favor o en contra de una persona para un cargo de elección popular.
El INE también puede revisar aspectos relacionados con propaganda, fiscalización y uso de recursos en estos procesos. En mayo de 2026, el Consejo General del Instituto aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda relacionados con el proceso electoral federal 2026-2027.
Coordinadores y coordinadoras serán vigilados por el INE
De acuerdo con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Martín Faz, las actividades para elegir a las Coordinadoras y Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación, en el caso de Morena, forman parte de actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos políticos.
“Para la elección de Coordinadoras y Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación, en el caso de Morena, forman parte de las actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos políticos”.
En ese contexto, Faz señaló que el Tribunal Electoral instruyó al INE a establecer mecanismos para supervisar la trazabilidad de los recursos destinados a estos ejercicios:
“Por lo que instruyó al INE emitir lineamientos para supervisar la trazabilidad de los recursos destinados a esos ejercicios”.
Esta referencia corresponde al proceso derivado de resoluciones previas del TEPJF. Actualmente, el INE ya cuenta con lineamientos aprobados para regular y fiscalizar este tipo de procesos políticos de cara al proceso electoral 2026-2027.
¿Quiénes son los Coordinadores que ya fueron nombrados y de qué estados?
De acuerdo con los pronunciamientos de Morena mediante la presentación de sus Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, las personas designadas hasta el momento son:
Aguascalientes: Nora Ruvalcaba
Baja California: Julieta Ramírez
Baja California Sur: Manuel Cota
Campeche: Pablo Gutiérrez
Colima: Rosi Bayardo
Guerrero: Beatriz Mojica
Nayarit: Jasmine Bugarín
Nuevo León: Clara Luz Flores
Quintana Roo: Gino Segura
San Luis Potosí: Elí César Cervantes
Tlaxcala: Ana Lilia Rivera
Zacatecas: Verónica Díaz Robles
La designación como coordinadora o coordinador estatal no constituye por sí misma el registro de una candidatura. Las definiciones electorales deberán sujetarse a las reglas internas de Morena y a las disposiciones de las autoridades electorales correspondientes.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.