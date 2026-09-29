Nuevas pistas en caso Ayotzinapa podrían revelar paradero de los normalistas: Segob

Nuevas pistas en caso Ayotzinapa podrían conducir a normalistas. Foto: Cuartoscuro

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que existen nuevos elementos en las líneas de investigación del caso Ayotzinapa que podrían contribuir a conocer el paradero de los normalistas desaparecidos o identificar a los responsables de los hechos.

El funcionario señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) continúan trabajando en las investigaciones de manera coordinada con los padres y madres de los estudiantes.

Nuevas líneas de investigación podrían llevar al paradero de los normalistas

Luego de acompañar a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a una sesión solemne en el Senado de la República, Medina Padilla afirmó que existen avances en las líneas de investigación. El subsecretario explicó que estos nuevos elementos podrían conducir tanto al paradero de los jóvenes como a determinar responsabilidades por los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

“Tenemos elementos en la investigación que nos está llevando a líneas que nos pueden llevar al paradero o que nos pueden llevar a la responsabilidad de quienes cometieron estos terribles hechos; sería adelantar algo que no puedo decirles ahora”.

El funcionario evitó proporcionar detalles sobre las nuevas líneas de investigación, al señalar que hacerlo podría afectar el desarrollo de las diligencias y el debido proceso.

Segob asegura que hay avances en la investigación de Ayotzinapa

Medina Padilla sostuvo que se ha registrado un avance en las investigaciones y que la Fiscalía continúa trabajando en las distintas líneas abiertas.

“Lo que se dio fue un avance en las líneas de investigación, la fiscalía sigue trabajando, igual que la Covac de la mano de los padres y las madres”.

El subsecretario afirmó que la prioridad del Gobierno federal es avanzar en el esclarecimiento del caso y conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

“Nuestra prioridad es avanzar pronto en encontrar la verdad y sobre todo a los muchachos”.

Gobierno federal reserva detalles sobre las nuevas pistas

Aunque Medina Padilla aseguró que existen nuevos elementos en las investigaciones, no proporcionó información sobre cuáles son las líneas que actualmente sigue la Fiscalía ni qué datos podrían conducir al paradero de los normalistas. El funcionario justificó la reserva de información para evitar afectar las investigaciones que continúan en curso.

El caso Ayotzinapa permanece abierto desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en Iguala, Guerrero. A casi 12 años de los hechos, las autoridades federales mantienen abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero de los estudiantes.

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